La Bondone Ski Marathon si rifà il make up

27/12/2016

Sabato 25 e domenica 26 febbraio si disputerà la Granfondo

Nata nel 2015 con l'obiettivo di diventare uno degli appuntamenti di cartello del calendario nazionale, la Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon sta proseguendo nel proprio percorso di crescita e nel weekend del 25 e 26 febbraio si presenterà al pubblico degli appassionati degli sci stretti con una triplice valenza.

Oltre alle due granfondo in tecnica classica e tecnica libera, infatti, l'evento organizzato dall’Asd Charly Gaul Internazionale in collaborazione con l'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi assegnerà anche i titoli tricolori Cittadini e Master e importanti punti per le classifiche del circuito di Coppa Italia.

Il comitato organizzatore, che è all'opera già da tempo e che si è radunato anche nei giorni scorsi per garantire il miglior standard organizzativo possibile all'evento, ha già definito i percorsi, che andranno a svilupparsi su un anello di 15 km da ripetere una o due volte a seconda della distanza di gara, con 150 metri di dislivello positivo a tornata.



Sabato 25 febbraio verrà disputata la granfondo di 30 km in tecnica classica, con abbinati i Campionati Italiani Cittadini e Master e una tappa di Coppa Italia, che richiamerà sulle piste dell'apprezzato centro del fondo delle Viote del Bondone alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale.

Per le gare tricolori, junior, senior, master A, B1, B2 e B3 maschili, gli atleti saranno impegnati sulla distanza di 30 km, mentre donne junior e senior, master C e C+ e master maschili B4 e B5 copriranno 15 km.

Dieci, invece, i chilometri da percorrere per aspiranti maschili e femminili.

Domenica 26 febbraio, quindi, si replicherà con la granfondo in tecnica libera, che sarà valida anche come sesta delle otto prove del Gran Fondo Master Tour.



La scorsa edizione della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon vide trionfare il campione friulano Giorgio Di Centa nella gara a skating e il fiemmese Mauro Brigadoi in quella a tecnica classica, mentre al femminile ci fu la doppietta dell'ucraina Valentina Shevchenko.

Intanto, è già iniziata la corsa al pettorale in vista del doppio appuntamento di febbraio: le iscrizioni sono disponibili sul sito dell'evento www.skimarathonmontebondone.it, con tariffe agevolate fino al 31 dicembre.

L'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, inoltre, ha predisposto anche degli speciali pacchetti soggiorno per i numerosi concorrenti attesi al via, anche in questo caso con tariffa scontata fino al 31 dicembre.

