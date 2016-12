Clamoroso Beto: la Dolomiti Energia passa a Brescia per 74-80

27/12/2016

I bianconeri vincono in rimonta nel ribollente PalaGeorge spinti da un grande terzo quarto difensivo e dai 25 punti con 6/11 dall'arco dell'ala lusitan

Grazie ad una seconda metà gara di straordinaria intensità difensiva, e all'improvvisa esplosione di un Beto Gomes da 25 punti con 6/11 dall'arco, la Dolomiti Energia vince in rimonta a Brescia tenendo vivo il sogno di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia.

74-80 il punteggio finale dell'incontro, in cui Trento ha sofferto per 25 minuti buoni la zona 3-2 di Vitali e compagni, aggrappandosi ai canestri di Lighty e Craft per restare a galla, prima di scardinarla dalle fondamenta grazie alle fiondate dall'arco di Moraschini e dell'ala portoghese.





La cronaca

Jared Berggren inizia la più classica delle gare dell'ex attaccando aggressivamente il ferro bianconero con le rollate da pick and roll e con le sue energiche scorribande a rimbalzo d'attacco (9-2).

Trento risponde con le soluzioni di Lighty (4) e Baldi Rossi (5), ma paga dazio ad una certa mancanza di intensità difensiva subendo un paio di bombe firmate Markus Landry (6).

Al primo break è 25-18 Brescia, con i padroni di casa a sfruttare la superiorità a rimbalzo (11-5) e le proprie percentuali dall'arco (4/7).



Nel secondo quarto la Germani continua ad eseguire con estrema pulizia in attacco (11 assist in 11 minuti), appoggiandosi alle conclusioni di Berggren (11) e di un ispiratissimo Burns (12) per scappare via in due occasioni sul più 11 (32-21 al 13' e 41-30 al 18').

A tenere la Dolomiti Energia in partita sono le penetrazioni di Craft (5) e Flaccadori (7) prima (34-29 al 15'), e quelle di Lighty (11) poi.

Si va all'intervallo lungo sul 45-38.



Nel terzo periodo Trento torna in campo cambiando registro difensivo.

Trascinata da un commovente Craft, la squadra bianconera soffoca di pressione perimetrale Vitali e compagni togliendo loro metri di campo per attaccare a difesa schierata (49-45).

La Dolomiti Energia però continua a soffrire tantissimo la zona 3-2 «adattata» dei padroni di casa, ma proprio quando Michele Vitali trova una tripla casuale dall'angolo che sembra dare inerzia alla Leonessa (54-47), si accende Beto Gomes, che con bomba prima, e recupero con schiacciata poi, spinge i bianconeri ad andare all'ultima pausa sul 56-56, con canestro del pareggio all'ultimo secondo trovato in penetrazione da Forray.



L'ultimo periodo è giocato su livelli di intensità straordinari. Markus Landry e Michele Vitali illudono i padroni di casa con due soluzioni a testa (65-62), vanificate prontamente dalle fiondate di un inarrestabile Beto, che mostra tutto il repertorio nel corso di un quarto periodo da incorniciare, suggellato da 15 punti (4/5 dall'arco), 2 rimbalzi e una clamorosa stoppata su Burns lanciato in contropiede.

Finisce 74-80 per Trento, con i cento tifosi trentini arrivati a Brescia in festa e uno sportivissimo PalaGeorge ad applaudire Forray e compagni.



Il tabellino

Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino 74-80

(25-18, 45-38, 56-56)



BRESCIA: Moore 6 (3/4, 0/3), Passera ne, Berggren 17 (7/10), Bruttini 2 (0/1), Vitali L. 3 (0/1, 0/2), Landry 12 (2/4, 2/10), Bolis ne, Burns 14 (4/6, 2/2), Vitali M. 9 (1/5, 2/2), Moss 11 (2/6, 1/4), Bushati. Coach: Bucchi.

TRENTINO: Craft 11 (5/7, 0/1), Baldi Rossi 5 (0/3, 1/1), Moraschini 6 (2/2 da tre), Forray 7 (2/5, 1/4), Lovisotto ne, Flaccadori 7 (2/2, 1/5), Gomes 25 (3/5, 6/11), Hogue 4, Lighty 15 (4/7, 1/5), Lechthaler ne. Coach: Buscaglia.

ARBITRI: Sardella Gianluca, Paglialunga Fabrizio e Calbucci Gianluca

NOTE: Tiri liberi: Brescia 15/20, Trentino 12/16. Tiri da due: Brescia 19/37, Trentino 16/29. Tiri da tre: Brescia 7/23, Trentino 12/29. Rimbalzi: Brescia 35 (Berggren 9), Trentino 30 (Hogue 7). Assist: Brescia 18 (Moore e Vitali 5), Trentino 14 (Craft 6).



MAURIZIO BUSCAGLIA

(Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO)

«Avevamo preparato bene la partita, ma non abbiamo iniziato bene. Brescia faceva una cosa, e noi dovevamo farne tre per stare a galla. Dopo l'intervallo però siamo tornati in campo con un atteggiamento eccellente, soprattutto nella metà campo difensiva dove abbiamo fatto un gran lavoro.

«La loro zona? A tratti abbiamo fatto fatica, ma anche se non abbiamo sempre sviluppato una gran bella manovra, siamo riusciti spesso a costruire i tiri che volevamo.

«Questa è una squadra che fa errori, e che ne farà ancora, ma ne deve parlarne, deve imparare ad accettarli, e poi pensare sempre alla prossima azione. A quello che resta ancora da fare.

«Stasera ci siamo riusciti. Grazie ai nostri tifosi, questa sera sono stati davvero fantastici, e complimenti anche ai sostenitori di Brescia.

«Dopo aver sostenuto la propria squadra per tutta la gara ci hanno infatti applaudito con grande sportività.»

