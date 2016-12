Promosse a pieni voti le mense scolastiche della Vallagarina

28/12/2016

Mense scolastiche promosse con il massimo dei voti.

Nei giorni scorsi il Servizio Istruzione della Comunità della Vallagarina ha riottenuto la certificazione di qualità per il servizio di mensa scolastica che effettua per l’intero territorio della valle.

Organizzare un servizio mensa non vuol dire solamente far sì che tutto funzioni nel migliore dei modi, ma è anche credere che mangiare sano nei primi anni di vita è indispensabile per assicurare la salute e dunque la qualità della vita.

Dietologi e nutrizionisti hanno svolto lunghe e accurate ricerche sui rapporti che intercorrono fra le abitudini alimentari e la salute: nella delicata fase dell’accrescimento è indispensabile per consentire uno sviluppo armonioso e prevenire alcune malattie caratteristiche del nostro tempo.

Nella ristorazione scolastica questi sono aspetti di fondamentale importanza ma vanno mantenuti saldi e, possibilmente, implementati i principi della sicurezza alimentare.



E’ per questo che a partire dal 2004 la Comunità della Vallagarina ha ritenuto necessario operare in un regime di controllo e supervisione del servizio di preparazione ed erogazione dei pasti da parte di una ditta esterna, in particolare per quanto concerne i temi della sicurezza alimentare.

In particolare la Ditta incaricata delle verifiche ispettive interne è in grado di fornire le risposte e la sicurezza necessarie per la conduzione e il controllo del servizio di ristorazione collettiva in materia d’igiene e salubrità in conformità al regolamento CE 852/04 che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari uno strumento per valutare il livello di soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari al fine di prevenire i relativi pericoli connessi con le attività di preparazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.

Inoltre, ogni trimestre sono verificate a rotazione quattro scuole diverse con l’esecuzione di campionamenti e analisi microbiologici e chimico-fisici sulle derrate alimentari nelle varie fasi del processo di lavorazione.

Non solo, nelle mense vengono anche effettuati decine di sopralluoghi da parte del personale della Comunità, personale che negli anni è stato debitamente formato a tale ruolo e che ha acquisito una professionalità specifica e unica sul territorio provinciale.

Tutti questi interventi hanno portato alla naturale conseguenza di certificare l’attività di controllo sul servizio mensa da parte di un ente certificatore esterno al fine di dimostrare agli utenti e alla collettività gli sforzi messi in campo e i risultati ottenuti dalla Comunità della Vallagarina per raggiungere elevati livelli della sicurezza alimentare.



Quindi, a seguito del complesso ed efficace sistema di controlli attivato e normato da un Disciplinare Tecnico e da una Specifica Tecnica redatta dall’Ente Certificatore Internazionale, DNV, nel 2006 è stato rilasciato il Certificato di qualità per tale servizio ed è stato il primo servizio di refezione scolastica - in Italia - a ricevere e a certificare il proprio sistema di controllo.

La specifica prevede che per il mantenimento di questa certificazione ci siano annualmente delle verifiche di mantenimento da parte di due valutatori esterni che per due giorni verificano la professionalità e capacità del personale della Comunità nel lavoro di ispezione e tutta la parte amministrativa del sistema di gestione del servizio.

A seguito di tale verifica viene emessa la valutazione esprimendo osservazioni o non conformità che devono essere risolte e gestite nei successivi dodici mesi che poi vengono rivalutate nella visita successiva.

A dicembre di quest’anno si è svolta la visita di mantenimento e la Certificazione di Qualità è stata rinnovata con un ottimo successo, infatti non sono state emesse né osservazioni né non conformità.

