Distrutto dalle fiamme il Rifugio Tonini, sul Lagorai

28/12/2016

Praticamente è andato tutto distrutto, ma fortunatamente non ci sono feriti





Il rifugio Tonini si trova nel Lagorai sopra al passo Redebus, aperto nei weekend nella mite stagione e solo durante le feste natalizie d’inverno.

Anche quest’anno sarebbe dovuto restare aperto fino all’Epifania, ma purtroppo un violento incendio scoppiato stamattina lo ha praticamente distrutto.

Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e un paio di elicotteri sono stati impiegati per spegnere le fiamme.

Grazie all’inverno mite, era tutto esaurito per il cenone di capodanno. Ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

