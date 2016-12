Capodanno in piazza Duomo a Trento con i Four Vegas

28/12/2016

A partire dalle 23 la Band proporrà i più grandi successi internazionali di rock n' roll

Il 2017 comincerà in piazza Duomo per i trentini e gli ospiti della nostra città che decideranno di festeggiare il Capodanno con il coinvolgente spettacolo della Four Vegas band, che a partire dalle 23 proporrà i più grandi successi italiani e internazionali di rock n' roll.

Dopo il tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte, lo spettacolo proseguirà con la seconda parte del concerto.

La band Four Vegas, frequente ospite in diversi programmi televisivi, trasmissioni radiofoniche e spettacoli teatrali, nasce artisticamente nel 1999 a Roma dall'amore di cinque musicisti per la musica ed il costume degli anni '50 e '60: Al Bianchi (voce solista), Fabio Taddeo (chitarra elettrica), Valerio Bulzoni (tastiere e voce), Manuel Mele (basso e voce) e Gino Ferrara (batteria e voce).

Dal vivo ha partecipato a diverse edizioni di Umbria Jazz, al Summer Jamboree di Senigallia e ha accompagnato eventi sportivi internazionali come i Mondiali di nuoto di Roma nel 2009, suonando in occasione dell'inaugurazione del villaggio Vip.



Dopo l'esordio discografico con Viva Four Vegas, pubblicato nel 2008, la band ha inciso Gli originali, con canzoni in italiano, I soliti Four Vegas, una raccolta di grandi successi rock 'n roll, e nel 2014 è uscito il quarto disco, Greatest hits, che propone venti titoli scelti direttamente dai fans.

Il repertorio del loro show, Grease party, spazia dal rock 'n roll al twist, dal country alle ballate fino ai grandi classici italiani degli anni '60, senza dimenticare alcune intramontabili colonne sonore.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei laghi e Radio Italia Anni '60, è realizzato anche grazie al sostegno di Dolomiti Energia S.p.A. e Itas Assicurazioni.

