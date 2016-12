Alto Adige: la formazione dei docenti passa dal WEB

28/12/2016

La scuola di lingua italiana utilizza in modo deciso gli strumenti del WEB per la formazione e l’aggiornamento dei docenti nel settore dell’inclusione

Il Servizio Inclusione, attivo presso il Dipartimento istruzione e formazione italiana, ha lo scopo di favorire l’inclusione degli alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Un’espressione che comprende tutte quelle persone che, in un momento della loro vita, hanno particolari esigenze didattico-educative.

L’attività del Servizio è molto diversificata e comprende il coordinamento dei collaboratori all’integrazione, la collaborazione con i servizi del territorio, la formazione del personale e la consulenza alle scuole ed alle famiglie.

La formazione degli insegnanti, in particolare, riveste, tra le altre, un ruolo importante, poiché permette ai docenti di conoscere ed imparare a padroneggiare gli strumenti adeguati per gestire situazioni particolari e nel contempo garantisce ad ogni studente l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

Da quest’anno la formazione proposta dal Servizio Inclusione agli insegnanti delle scuole di ogni grado (dall’infanzia alle superiori) presenta interessanti novità, poiché sfrutta i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia per rendere più facilmente accessibili i corsi, ma anche l’interazione con i relatori e i materiali disponibili.



Grazie all’utilizzo di piattaforme digitali, sono stati organizzati corsi e lezioni sia in presenza che on line (blended), con la possibilità di reperire dispense e approfondimenti sul sito dei Servizi pedagogici, www.ipbz.it, all’interno dell’area Bisogni Educativi Speciali.

In particolare un’interessante modalità di formazione utilizzata è il cosiddetto webinar (seminario via web); si tratta di un vero e proprio seminario di aggiornamento, fruibile attraverso internet, che consente a più persone di collegarsi in diretta e partecipare alla formazione in modo interattivo.

I docenti partecipanti possono quindi collegarsi da casa, dall’aula multimediale della scuola, o anche tramite tablet e smartphone da qualsiasi luogo.

Si tratta di una modalità di aggiornamento continuo, altamente flessibile ed efficiente, che gli insegnanti della scuola in lingua italiana stanno sperimentando da quest’anno scolastico e sembrano anche apprezzare molto, un esempio per tutti: al corso proposto lo scorso 28 ottobre si è iscritto un intero collegio docenti, riunito nell’aula magna del proprio istituto!

I corsi tenuti in questa prima parte dell’anno scolastico riguardano argomenti molto diversi (si veda per i dettagli la scheda seguente): dal Diabete Mellito, alla prevenzione della violenza sui minori, dalle tecniche per affrontare la discalculia alle modalità di utilizzo di un software che permette di stendere un Piano Educativo Individualizzato (indispensabile per gli alunni con BES), dall’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) al riconoscere e comprendere il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività.



Particolarmente soddisfatto il responsabile del Servizio Inclusione, l’ispettore Vincenzo Gullotta, che afferma:

«Le proposte formative del Servizio hanno riscosso un grande interesse da parte dei nostri insegnanti: sono infatti più di 300 i docenti che fino ad oggi, hanno frequentato i corsi in presenza ed un centinaio coloro che hanno utilizzato l’offerta formativa online.

Penso sia doveroso ringraziare relatori, docenti, educatori, collaboratori all’integrazione e il personale del Servizio Inclusione per l’impegno, la disponibilità e la motivazione che hanno dimostrato. Abbiamo potuto contare su interventi di relatori molto preparati ed esperti, che hanno guidato i partecipanti alla conoscenza e all’approfondimento dei temi proposti.

Dall’altra parte, i partecipanti si sono impegnati attivamente, lasciandosi coinvolgere con grande disponibilità ed interesse anche in esercitazioni e simulazioni di casi pratici.

Ora proseguiremo il nostro lavoro con le proposte formative che chiudono questa prima parte dell’anno, ma stiamo già programmando la seconda parte dei corsi ed in particolare un percorso quadriennale che partirà a gennaio 2017, ricco di appuntamenti interessanti, sia per i temi trattati, che per i relatori che parteciperanno.

Vogliamo infatti proporre agli iscritti di sperimentare un nuovo modello di organizzazione della didattica; inoltre i docenti iscritti riceveranno durante il convegno una formazione di base in pedagogia speciale e didattica inclusiva: una didattica centrata sui bisogni personali, che riesce a rendere ciascun alunno protagonista ed interprete dell'apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti.

La nostra idea è di accompagnare i consigli di classe con il sostegno di tutor specializzati in didattica inclusiva e progetti inclusivi, così che sul campo si possa realizzare quanto appreso nella fase della formazione.»



IL BAMBINO CON IL DIABETE MELLITO: LA SCUOLA

Il primo corso, organizzato in collaborazione con l’associazione Giovani Diabetici AGD-VJD e il Servizio di Diabetologia Pediatrica, è nato dall’esigenza di offrire informazioni corrette e utili sul Diabete Mellito, diffuso anche tra bambini e adolescenti, così da favorire il loro inserimento nella comunità educante.

Lo scopo del corso è garantire agli studenti il pieno godimento del diritto alla salute psico-fisica, l’accesso protetto ai percorsi formativi scolastici e la rimozione di ogni ostacolo per una piena inclusione. Hanno partecipato al corso 140 insegnanti dall’asilo nido alla secondaria di II grado.



MINORI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONE DI DISAGIO - TRASCURATEZZA PERSONALE: COSA FARE?

Il corso, con una novantina di partecipanti molto interessati, ha proposto informazioni sugli aspetti giuridici relativi ai minori nell’ambito della prevenzione di trascuratezza, violenza fisica e psicologica, con particolare riferimento a opportunità e doveri di segnalazione.

Sono state illustrate inoltre le competenze del Tribunale per i minorenni.



DISCALCULIA: APPUNTI PER UNA NUOVA DIDATTICA

Il corso ha formato insegnanti e docenti sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento, in particolare sulla Discalculia.

I docenti, anche attraverso un percorso laboratoriale, hanno acquisito la consapevolezza della necessità di un modo nuovo di fare scuola e sperimentato una modalità diversa di insegnare la matematica.



UN SOFTAWARE PER IL PEI

Il corso si è svolto via internet, tramite la formula del webinar, e riguardava una proposta sperimentale per l’uso del software Sofia nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) online.

Questa formazione sulla compilazione guidata e facilitata del PEI ha suscitato molto interesse.



ELABORAZIONE DEL PDP - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Corso in presenza e online che si prefigge di approfondire operativamente l’elaborazione del Piano didattico personalizzato (PDP) e progettare un intervento didattico inclusivo.



ADHD – Teacher training

Il corso fornisce strumenti per riconoscere e comprendere l’ADHD nelle sue caratteristiche principali (cos’è, come si manifesta, i disturbi associati, gli aspetti evolutivi e prognostici…); informazioni su strategie e strumenti per ridurre i comportamenti problema e promuovere quelli funzionali; informazioni su strategie e strumenti per favorire l’autonomia organizzativa e l’autoregolazione dell’attenzione.

© Riproduzione riservata