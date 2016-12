Norma d'attuazione sulla giustizia, Kompatscher domani a Roma

28/12/2016

Trasferta romana per il presidente della Regione Arno Kompatscher: sarà in Consiglio dei Ministri per il varo della norma sulla giustizia

Anche il presidente della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, Arno Kompatscher, parteciperà domani mattina (29 dicembre) a Roma alla seduta del Consiglio dei Ministri.

Tra i punti all'ordine del giorno, che verranno trattati a partire dalle ore 9.30, vi è infatti il definitivo via libera alla norma di attuazione sulla delega dell'attività amministrativa e organizzativa a supporto degli uffici giudiziari.

In sostanza, si tratta del passaggio alla Regione del personale amministrativo della giustizia.

«Sarà la dodicesima norma di attuazione il cui percorso viene portato a termine a partire dal 2014», commenta il presidente Arno Kompatscher.

