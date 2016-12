Annunciati gli azzurri per il Tour de Ski

28/12/2016

La finalissima si terrà in Val di Fiemme nei giorni 7 e 8 gennaio 2017

Defabiani Arrivo.



Il Tour de Ski sta per irrompere con tutta la propria forza, agonistica e mediatica, nel calendario dello sci di fondo.

Quella che prenderà il via in Val Mustair (SUI) il 31 dicembre, poco al di là del confine altoatesino, sarà l’11ª edizione, con sette gare in quattro località in soli 9 giorni.

Le due giornate finali, non è certo una novità, si concluderanno nella trentina Val di Fiemme, come è successo fin dalla prima edizione del Tour e come succederà almeno fino al 2018.

Il programma prevede una Mass Start in tecnica classica sabato 7 gennaio e l’affascinante e mitica Final Climb sull’Alpe Cermis domenica 8 gennaio a sancire i nuovi protagonisti.

Le iscrizioni della nazionale azzurra sono già arrivate agli organizzatori fiemmesi e così l’Italia ha già annunciato le proprie pedine con qualche novità, come quella di Giorgio Di Centa, in compagnia del quale troveremo in questa edizione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Dietmar Nöckler, Maicol Rastelli e Giandomenico Salvadori.



Tra le donne saranno in gara invece Elisa Brocard, Virginia De Martin Topranin, Ilaria Debertolis, Francesca Baudin, Lucia Scardoni, Gaia Vuerich e Giulia Stürz.

Per gli organizzatori della Val di Fiemme semaforo verde: le infrastrutture sono pronte, le piste innevate con neve programmata e un ricco programma decisamente intenso per una due giorni da incorniciare. Da sempre la Final Climb della Val di Fiemme è in assoluto la gara sulla neve più seguita.

Sabato 7 gennaio donne al via alle 14.30 e un’ora più tardi toccherà ai maschi.

Domenica 8, dopo l’attesa gara open Rampa con i Campioni, alle 11.30 finale femminile e alle 15.30 finale maschile.

© Riproduzione riservata