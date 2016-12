Cles: Roberto Luzietti nominato direttore di ostetricia e ginecologia

28/12/2016

Il professionista è stato nominato oggi dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Paolo Bordon in virtù del curriculum professionale e formativo

Roberto Luzietti è il nuovo direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Valli del Noce di Cles.

Il professionista, nominato oggi dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon, è stato scelto in virtù del curriculum professionale e formativo e dell’esito del colloquio selettivo volto alla valutazione alle capacità gestionali, organizzative e di direzione che hanno valso il primo posto nella graduatoria di merito. L’incarico avrà durata quinquennale.

Con la nomina del direttore dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia si completa la dotazione dei professionisti dell’area materno infantile dell’ospedale Valli del Noce di Cles, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti dalle indicazioni ministeriali per i punti nascita.

Roberto Luzietti è nato a Modena il 10 aprile 1959.



Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Modena nel 1985; ha conseguito le specializzazioni in ginecologia e ostetricia e in radiodiagnostica all’Università degli studi di Parma e il dottorato di ricerca in scienze ostetriche e ginecologiche all’Università La Sapienza di Roma.

Ha svolto per più di vent’anni attività professionale nella disciplina di ostetricia e ginecologia lavorando per più di quattro anni nel Regno Unito negli ospedali di Plymouth, Nuneaton e Cornwall e per più di otto anni all’ospedale di Assisi dell’USL Umbria 1.

Da ottobre 2011 lavora all’ospedale di Foligno dell’USL Umbria 2.

Il professionista ha svolto attività di docenza all’Università degli studi di Perugia insegnando nel corso di laurea in ostetricia «Monitoraggio fetale intrapartum: criteri diagnostici e interpretativi della CGT e dell’equilibrio acido-base fetale» e nel corso di specializzazione in ginecologia e ostetricia «Sviluppo dei sistemi fetali» e «Monitoraggio del benessere fetale-cardiotocografia».

Il dottor Luzietti vanta una buona produzione scientifica, pubblicata anche su riviste a rilevanza internazionale, inerente prevalentemente l’ambito ostetrico.

