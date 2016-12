Sait e Latte Trento, incontro tra i responsabili commerciali

28/12/2016

L’incontro programmato da tempo è stato un utile terreno di confronto dopo le pretestuose polemiche di questi giorni

Il tavolo è tecnico, ma la polemica di questi giorni sulle scelte operate da Sait in merito ad alcuni prodotti di Latte Trento hanno finito inevitabilmente per condizionare l’agenda dell’incontro di oggi, programmato da tempo, tra i responsabili commerciali delle due aziende.

Presenti il direttore commerciale Sait Roberto Graziola con i responsabili dei reparti coinvolti e il direttore di Latte Trento Sergio Paoli con il responsabile commerciale Daniel Pichler.

Al termine facce distese e commenti positivi.



«Un incontro costruttivo e soprattutto chiarificatore – afferma Roberto Graziola – in cui abbiamo potuto spiegare i nuovi orientamenti commerciali di Sait, con particolare attenzione al territorio.

«Abbiamo ragionato insieme su quello che si può fare per recuperare fatturato, in modo da creare reciproca soddisfazione.

«Abbiamo confermato le scelte fatte su alcuni prodotti di Latte Trento, prospettando però un quadro diverso e nuove proposte in merito all’opportunità di collocazione dei prodotti sugli scaffali.

«Se ci sintonizziamo sull’obiettivo comune di dare una vantaggio al consumatore in termini di qualità, referenze e prezzo, crediamo di poter fare notevoli passi in avanti.

«Ci ritroveremo a breve per mettere a punto una ipotesi di lavoro che oggi abbiamo abbozzato.»



Soddisfatto anche Sergio Paoli, direttore di Latte Trento.

«Avevamo espresso le nostre preoccupazioni per i tagli che ritenevamo eccessivi, ma l’incontro di oggi per noi è stato molto positivo.

«Abbiamo trovato disponibilità al dialogo e confermata sensibilità nei confronti di Latte Trento, che opera nell’interesse di tanti allevatori.

«Riteniamo che ci siano le condizioni per rilanciare un progetto di qualità per i produttori trentini.»

