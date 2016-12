Tra 15 giorni la combinata nordica in val di Fiemme

29/12/2016

Gli azzurri di coppa del mondo tornano «a casa» dal 13 al 15 gennaio – Alessandro Pittin, Samuel Costa e gli altri azzurri pronti a ben figurare

Le doti principali di un atleta di combinata nordica sono due: volare dal trampolino cercando di eseguire un salto che gli possa far ottenere un buon vantaggio nella successiva sfida sugli sci da fondo e, appunto, gareggiare sugli sci stretti al fine di completare l’opera.

Il calendario di Coppa del Mondo di combinata nordica si sta avvicinando sempre più alla splendida culla trentina dello sci nordico, mancano quindici giorni allo start del trittico della Val di Fiemme, dal 13 al 15 gennaio fra lo Stadio del Salto di Predazzo ed il Centro del Fondo di Lago di Tesero.

Le gare inizieranno tuttavia giovedì 12 gennaio, con i balzi dal trampolino che potranno essere ritenuti validi nel caso in cui il vento o altre condizioni atmosferiche sfavorevoli rendessero impossibile saltare in sicurezza nelle giornate successive, oltre ad essere di qualifica per l’individual gundersen del venerdì.

Il comitato organizzatore Nordic Ski Fiemme ha già reso agibili gli impianti, lo Stadio del Fondo è perfettamente innevato grazie alla puntualità dei volontari che da tempo si prodigano al fine di rendere ottime le condizioni della neve in vista delle sfide di Coppa del Mondo, con i fondisti del Tour de Ski impegnati in terra fiemmese una settimana prima di lasciar spazio ai combinatisti.



I prossimi appuntamenti del calendario di combinata nordica vedranno gli atleti cimentarsi il 7 e 8 gennaio a Lahti in Finlandia con due gundersen di 10 km, prima di presentarsi al cospetto delle eccellenze trentine, strutture spesso utilizzate anche per allenarsi nelle pause dal calendario agonistico, sfidandosi in alcune fra le prove più determinanti della stagione.

La graduatoria assoluta di Coppa del Mondo è attualmente comandata dai tedeschi, con Johannes Rydzek, il campione in carica Eric Frenzel e Fabian Riessle nelle prime tre posizioni di classifica.

Il nostro Alessandro Pittin è invece in grande spolvero ed è tornato su alti livelli nelle ultime gare; il «Pittbull» assieme agli altri azzurri terrà a ben figurare davanti agli occhi estasiati degli appassionati trentini e nostrani, i quali potranno gustarsi anche dei deliziosi croissant e cappuccini offerti gratuitamente prima delle competizioni del weekend fiemmese.







Programma Val di Fiemme

Giovedì 12 gennaio

19.00 Qualifica e PCR HS 134



Venerdì 13 gennaio

8.30 Salto di prova

9.30 Individual Gundersen HS 134

13.15 Individual Gundersen 10 km (4 x 2,5km)

A seguire Premiazioni



Sabato 14 gennaio

9.00 Jump in the Breakfast: Croissant & Cappuccino per tutti

9.00 Salto di prova

10.00 Team Sprint HS 134

13.30 Team Sprint 2 x 7,5 km (5 x 1,5 km)

A seguire Premiazioni



Domenica 15 gennaio

9.00 Jump in the Breakfast: Croissant & Cappuccino per tutti

9.00 Salto di prova

10.00 Individual Gundersen HS 134

13.00 Individual Gundersen 10 km (4 x 2,5km)

A seguire Premiazioni

