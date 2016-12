«Fuochi al Castello»: Rovereto verso un 31 dicembre col botto

29/12/2016

Fa parte di una serie di eventi predisposti per festeggiare in comunità la fine dell'anno

L'assessore comunale Ivo Chiesa e il presidente Maro Fontanari.



E' scattato il conto alla rovescia verso l'evento «Fuochi al Castello», che Comune di Rovereto e Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina propongono per l'arrivo del nuovo anno.

Sabato 31 dicembre, infatti, una serie di eventi nei locali della città faranno da apripista per lo spettacolo pirotecnico che, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, conclusi i brindisi di rito, darà il benvenuto al nuovo anno, con un' originale ed inedita performance proprio sopra il Castello di Rovereto.

«Uno spettacolo maestoso - hanno commentato l'assessore Ivo Chiesa ed il presidente dell'Unione Marco Fontanari presentando l'evento - che vuole essere un regalo ai roveretani e uno show per turisti e visitatori che in questo periodo ricco di eventi ed attrazioni, a cominciare dai Mercatini di Natale, frequentano Rovereto e la Vallagarina. È nata una stretta sinergia tra Amministrazione, categoria economica e rete delle associazioni giovanili per valorizzare le notevoli potenzialita' che la città può offrire, non solo in questo periodo na anche nel corso dell'anno.»

L'appuntamento per tutti è per sabato 31 dicembre con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dal Castello di Rovereto.

I fuochi saliranno alti sopra mura e torrioni, oltre 50 metri, e saranno brn visibili da molte zone della città anche se il posto consigliato restano le sponde del torrente Leno con vista sul Castello.

