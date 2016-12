Approvato dalla Giunta lo schema di bando del concorso

29/12/2016

Scuola: 230 nuovi posti per l’insegnamento delle lingue straniere nella primaria

«Con l’indizione di questo concorso diamo attuazione agli impegni assunti nel marzo scorso per quanto riguarda il piano di assunzioni programmatico del personale docente della scuola, per il triennio 2016/ 2019.»

Così il governatore e assessore all’istruzione Ugo Rossi ha commentato l’approvazione – oggi in Giunta – del bando di un concorso per titoli ed esami per la copertura di complessivi 230 posti a tempo indeterminato, di cui 150 per la lingua inglese e 80 per la lingua tedesca nella scuola primaria della provincia di Trento.

«I vincitori del concorso – ha aggiunto Rossi – saranno assunti nell’arco di tre anni, permettendo così l’entrata a regime del Piano del Trilinguismo nella scuola primaria.»

Saranno 230 i posti a concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di lingue straniere nella scuola primaria, ripartiti in 150 per la lingua inglese e 80 per la lingua tedesca.

Il bando verrà pubblicato il 16 gennaio 2017 sul Bollettino della Regione, mentre le domande di iscrizione al concorso potranno essere presentate dal 18 gennaio 2017 al 16 febbraio 2017.

Le graduatorie, formate a seguito del concorso, avranno validità triennale e potranno essere utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato.



Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a - diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

b - diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo scuola primaria;

c - titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equivalente attraverso apposito decreto di equipollenza.



E' inoltre necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

d - certificazione linguistica della lingua per cui si intende partecipare al concorso, corrispondente almeno al livello B2 conseguita esclusivamente presso gli enti certificatori riconosciuti dal MIUR;

e - idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o nell'ambito dei corsi speciali abilitanti, ovvero idoneità ottenuta in relazione allo specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;

f - superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indetta dal Servizio per il reclutamento, gestione personale scuola e relazioni sindacali;

g - una delle lauree previste dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado) per le lingue straniere tedesco o inglese.



I candidati in possesso dei requisiti prescritti possono concorrere per entrambe le lingue straniere.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata con modalità on line, collegandosi al portale www.vivoscuola.it, nella parte dedicata al personale docente.

