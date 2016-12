Cinquecento euro da spendere in cinema, concerti, libri o altro

29/12/2016

Un 2017 ricco di cultura per chi nel 2016 ha compiuto 18 anni, grazie al bonus di 500 euro da spendere in cultura anche sul territorio di Trento e Pergine

Il Bonus Cultura è un’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a promuovere la cultura.

Il programma, destinato a chi ha compiuto 18 anni nel 2016, permette di ottenere 500 euro da spendere in cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza.

I ragazzi hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarsi al Bonus Cultura e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il bonus.

18app è l’applicazione che permette ai 18enni di accedere al Bonus anche tramite il proprio smartphone.

I 500 euro si possono spendere online (su Amazon, TicketOne e altri portali), ma anche per spettacoli ed eventi sul territorio.

A Trento gli enti convenzionati sono il Centro culturale Santa Chiara, il Coordinamento Teatrale Trentino, il Teatro di Meano e i cinema Modena, Roma e Vittoria, mentre a Pergine il Bonus può essere speso per gli spettacoli del Teatro comunale (teatro, cinema, danza e concerti).

Per accedere a 18app è necessario registrare la propria identità digitale (SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, il nome utente e password che permettono di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione da computer, tablet e smartphone).

Una volta entrato in 18app il giovane potrà generare un buono del valore necessario ad acquistare il biglietto per lo spettacolo o l’evento che gli interessa, quindi stamparlo o salvarlo sul proprio smartphone per accedere all’evento.

L’unica accortezza sarà generare dei buoni del valore corretto, perché se il valore dovesse essere superiore, il giovane non potrà richiedere il resto alla cassa, perdendo così alcuni dei suoi 500 euro.



C’è tempo fino al 31 gennaio per registrarsi e al 31 dicembre 217 per spendere.

Un primo anno di buon auspicio per una vita adulta ricco di cultura.

© Riproduzione riservata