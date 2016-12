Questa volta al Santa Maria del Carmine di Rovereto

29/12/2016

I Carabinieri nuovamente a far festa natalizia ai bambini in pediatria

>

Ennesima «irruzione» festosa dei carabinieri. Questa volta è toccato al reparto di pediatria dell’ospedale di Rovereto.

Anche questa volta il gesto di solidarietà e vicinanza si è concretizzato nell’omaggiare i piccoli ospiti del calendario dei carabinieri a fumetti.

L’iniziativa che, come è noto, era sta accolta e condivisa dall’azienda sanitaria trentina, ha rinnovato i sorrisi e momenti di gioia già vissuti al Santa Chiara, questa volta diffusi al Santa Maria in Rovereto.

Il piccolo e umile gesto ha portato un po’ di gioia e di spensieratezza ai piccoli pazienti, avvicinandoli ai carabinieri che, accompagnati dallo staff sanitario diretto dal Primario Ermanno Baldo, hanno donato il bellissimo calendario a fumetti, in modo da aver per tutto l’anno un amico in più su cui contare.

© Riproduzione riservata