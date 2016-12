Rovereto: lavaggio strade per abbattimento polveri sottili

29/12/2016

L'intervento procede compatibilmente con le temperature in città per evitare la formazione di ghiaccio

In questi giorni Dolomiti Ambiente, su indicazione del Comune di Rovereto, sta procedendo ad un lavaggio straordinario delle strade principali.

L'intervento procede compatibilmente con le temperature in città. Si deve infatti prestare la massima attenzione ad evitare la possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale.

L'intervento si è reso necessario anche a seguito delle particolari condizioni meteo degli ultimi mesi, caratterizzate dall'assenza di precipitazioni atmosferiche.

Il lavaggio, infatti, contribuisce a limitare i quantitativi di eventuali polveri sottili disperse, agendo in questo modo in prevenzione.

Come noto le polveri sottili (PM 10) sono tra gli inquinanti più importanti per la nostra salute e i più temuti nei centri urbani.

Sono particolarmente nocivi quando si depositano nel fondo stradale.

Lavare le strade quindi vuole essere un azione di contrasto per l'abbattimento del particolato e migliorare la qualità dell'aria e quindi della vita della nostra città.

