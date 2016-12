Il venerdì di Franca Merz – Panna cotta con coulis di basilico

29/12/2016

La panna cotta è un tipo di budino ottenuto unendo panna, latte e zucchero – Il coulis è la salsa con cui viene decorato

La panna cotta è un tipo di budino italiano, ottenuto unendo panna, latte e zucchero, miscelandoli con colla di pesce e lasciando raffreddare il tutto.

Il coulis (parola francese che si pronuncia «culì») è una salsa dalla consistenza densa e cremosa che somiglia a un purè di frutta o di verdura.

Il coulis viene utilizzato per decorare dolci come la panna cotta, il mascarpone, la crema pasticcera, il gelato, alcune torte, le mele in camicia oppure altri piatti salati a base di carne o pesce.

Panna cotta con coulis di basilico

Ingredienti per sei persone.

500 ml panna;

100 g zucchero a velo;

10 g colla pesce;

20 foglie di basilico fresco;

50ml acqua;

90g zucchero semolato;

Vaniglia, fragole



Procedimento.

Mettere in una padellina la panna con la vaniglia e lo zucchero;

Far cuocere per 10 minuti senza raggiungere il bollore mescolando continuamente;

Incidere la vaniglia e togliere i semi, filtrare con un colino;

Aggiungere la colla di pesce che avrete messo in ammollo in acqua gelata e cuocere per un altro minuto;

Metterla nei bicchierini, lasciarla raffreddare almeno 4 ore;

Servirla nel bicchiere o capovolta con una fragola o fragole a cubettini, e il coulis di basilico.



Per il coulis di basilico fare uno sciroppo con acqua e zucchero;

Quando sarà freddo unire le foglie di basilico e frullare fino ad ottenere una salsa liscia.



Franca Merz - Locanda Due Camini - Baselga di Piné

