Arco: pubblicato il bando per il II lotto della discarica della Maza

30/12/2016

Nell’ambito della nuova soluzione progettuale per il «Collegamento stradale Passo San Giovanni - Cretaccio»

Pubblicato mercoledì 28 dicembre il bando, per affidamento mediante procedura negoziata, dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria del II lotto della discarica della Maza, in comune di Arco.

Gli interventi riguardanti specificatamente la bonifica della discarica rientrano nell’ambito della nuova soluzione progettuale per la realizzazione del «Collegamento stradale Passo San Giovanni – località Cretaccio».

L’intervento complessivo ha come obiettivo la messa a disposizione di un’area funzionale alla realizzazione del nuovo collegamento viabilistico provinciale attraverso il recupero ambientale e la riqualificazione dell’area attualmente occupata dalla vecchia discarica, denominata «Lotto 1».



I lavori oggetto di questo primo appalto, denominato «Manutenzione straordinaria del II lotto della discarica della Maza», come sottolinea l'assessorato alle Infrastrutture e all'ambiente della Provincia, comprendono appunto le opere necessarie all’adeguamento della parte già impermeabilizzata e presidiata della discarica, con particolare riferimento al potenziamento dei sistemi di raccolta e drenaggio del percolato, in quanto destinato ad accogliere il rifiuto movimentato dal lotto oggetto di bonifica perché interessato dal passaggio del nuovo tracciato stradale.

A completamento dell’intervento, con il lotto successivo dei lavori, sarà realizzata la totale rimozione dei rifiuti presenti, per un volume stimato di circa 1.000.000 m³ di rifiuti

Rifiuti che saranno oggetto di selezione al fine di separare la frazione inerte, che potrà essere utilizzata per la ricostruzione del versante, dalla frazione da avviare a smaltimento nel catino del II lotto, già oggetto delle sistemazioni.



Le aree saranno infine interessate dalla realizzazione di una copertura superficiale finale con una riqualificazione ambientale.

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta relativi al primo intervento ammonta ad euro 1.393.420,70, comprensivo degli oneri della sicurezza, e il costo totale dell’intervento, comprensivo di oneri fiscali accessori, ammonta ad euro 1.817.073,25.

L’appalto è stato pubblicato il 28/12/2016 e la scadenza per la presentazione delle offerte è individuata per l’inizio di marzo 2017.

Nel frattempo sarà completata la progettazione relativa all’intervento di bonifica vero e proprio in modo tale che, in rapida sequenza nel corso dei primi mesi del 2017, possano essere aggiudicati i lavori di movimentazione e selezione del rifiuto proveniente dal vecchio lotto 1 della Maza.

