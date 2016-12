Due note di pubblica utilità del Comune di Trento

30/12/2016

Apre il ristrutturato percorso ciclo-pedonale da via Gramsci al parco Alexander Langer Asis – Chiudono le piscine «Del Favero» venerdì 6 gennaio

1. Apertura

È stato aperto il percorso ciclo-pedonale di 250 metri che collega via Gramsci con il parco Alexander Langer (ex Salè) in Clarina.

Con 278mila euro è stato completamente rifatta la sede stradale (che varia da 2,60 a 2,80 metri) compreso il ponticello finale che porta al parco che è stato rifatto in acciaio e pavimentato in legno.



2. Chiusura

Per garantire lo svolgimento di una gara di nuoto le piscine del centro «Del Favero» resteranno chiuse venerdì 6 gennaio 2017.

Rimarranno aperte le piscine del Centro sportivo G. Manazzon con orario 9-13.

