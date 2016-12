Golf – Junior Orange Bowl: In vetta Karl Vilips e Somi Lee

30/12/2016

Andrea Romano 18°, Dylan De Prosperis 40° – Tra le ragazze Nobilio 17ª e Paltrinieri 24ª

Andrea Romano, 18° con 216 colpi (74-70-72, +3), ha fatto altri tre passi avanti nel 53° Junior Orange Bowl International Golf Championship, che si conclude sul percorso del Biltmore Golf Course (par 71), a Coral Gables in Florida.

Al 40° posto Dylan De Prosperis con 226 (74-76-76, +13), mentre si è ritirato Jacopo Albertoni per una tendinite a un polso.

Tra le ragazze hanno guadagnato qualcosa Alessia Nobilio, 17ª con 224 (76-74-74, +11), ed Emilie Alba Paltrinieri, 24ª con 228 (79-77-72, +15).

Nel torneo maschile ha mantenuto il comando l'australiano Karl Vilips (203 – 65-67-71, -10), ma è rinvenuto il norvegese Kristoffer Reitan (204, -9), campione uscente, autore di un gran 63 (-8).



In corsa per il titolo anche i tre che seguono: il francese Edgar Catherine (205, -8), l'argentino Mateo Fernanez de Oliveira (206, -7) e il cileno Joaquin Niemann (207, -6), vincitore nel 2015.

Nella gara femminile ha fatto il vuoto la coreana Somi Lee (206 – 68-69-69, -7) che ha quattro colpi di margine sulla transalpina Agathe Laisne e sulla canadese Monet Chun (210, -3) e sette sulla messicana Ana Laura Collado (213, par).

Due gli italiani nell'albo d'oro: Marco Durante (1979) e Renato Paratore (2013).

Accompagna il team azzurro Stefano Sardi.

