Riorganizzazione Apss, nominati i primi tre direttori

30/12/2016

Gli incaricati sono Arrigo Andrenacci, Giovanni Maria Guarrera e Marino Migazzi

Il direttore generale Paolo Bordon ha nominato oggi i tre direttori di articolazione organizzativa fondamentale dell'APSS. Preso atto dell'approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale della proposta di riorganizzazione, Bordon ha nominato Arrigo Andrenacci direttore del Servizio territoriale, Giovanni Maria Guarrera direttore del Servizio ospedaliero provinciale e Marino Migazzi direttore del Dipartimento di prevenzione.

I tre professionisti sono stati scelti per la loro esperienza professionale e le competenze organizzative e gestionali maturate all’interno e all’esterno dell’APSS.

Nel comunicare le nuove nomine il direttore generale Paolo Bordon ha sottolineato: «I tre incarichi di oggi sono un importante tassello nella definizione del nuovo assetto del management strategico dell’azienda sanitaria, che sarà completato con la nomina delle cinque nuove figure di coordinatore dell’integrazione ospedale e territorio, dei direttori di area e dei dipartimenti tecnico-amministrativi per arrivare, entro fine luglio, all’approvazione del nuovo regolamento di organizzazione, così come previsto dalla delibera della Giunta provinciale approvata ieri».

«Abbiamo scelto tre professionisti – ha evidenziato Paolo Bordon – con un ricco curriculum e una profonda conoscenza della realtà sanitaria trentina che, sono sicuro, daranno, per le loro importanti esperienze gestionali e organizzative, un importante contributo alla definizione e all’avvio del nuovo assetto dell’Apss facendo ulteriormente crescere il servizio sanitario provinciale.

«Un mio personale ringraziamento va a Ferdinando Ianeselli, fino ad oggi direttore del Servizio ospedaliero provinciale, per l’importante attività svolta negli anni scorsi in azienda sanitaria e per la fattiva collaborazione che potrà ancora garantire nell’ambito del sistema sanitario trentino.»



Arrigo Andrenacci

Nasce a Roma il 9 agosto 1954, si laurea in medicina e chirurgia all’Università degli Studi «La Sapienza» di Roma.

Si specializza in igiene e medicina preventiva con orientamento di sanità pubblica all’Università di Genova e consegue il master in economia sanitaria alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La sua attività professionale si svolge dal 1988 al 1990 all’Usl C5 del Comprensorio Valle dell’Adige, dal 1990 al 1993 all’USL C9 del Comprensorio Alto Garda e Ledro e successivamente fino alla nascita dell’Apss all’USL C5 Valle dell’Adige.

Nell’aprile del 1995 inizia la collaborazione con Apss al Servizio attività territoriale e domiciliare della Direzione cura e riabilitazione e nel 1999 è nominato direttore del Servizio attività territoriale e domiciliare. Dal 1° aprile 2011 è direttore del Distretto Est.



Giovanni Maria Guarrera

Nasce a Schio il 23 dicembre 1958, si laurea in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Verona dove si specializza in endocrinologia.

Successivamente si specializza in igiene e tecnica ospedaliera all’Università degli Studi di Trieste.

Dal 1989 al 1996 lavora all’ULSS di Vicenza e da agosto 1996 a novembre 2000 lavora all’ULSS di Bassano del Grappa come responsabile del Servizio di medicina specialistica con funzioni di vice direttore sanitario.

Successivamente viene nominato fino al 2008 direttore del Servizio assistenza ospedaliera dell’Apss.

Dal 2008 al 2013 lavora all’Azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine come direttore dell’Unità di valutazione delle tecnologie sanitarie a cui si aggiunge nel 2010 la direzione medica di presidio.

Dal 2013 ricopre l’incarico di direttore dell’Unità di specialistica ambulatoriale dell’Apss, coordinatore del Comitato valutazione sinistri nonché project manager del percorso di accreditamento EFQM. Da ottobre 2015 è direttore della tecnostruttura Area di governance e del relativo servizio.



Marino Migazzi

Nasce a Cles il 30 gennaio 1952, si laurea in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Padova.

Si specializza in igiene e medicina preventiva, orientamento sanità pubblica all’Università degli Studi di Verona.

La sua attività professionale si svolge dal 1979 al 1989 come medico di medicina generale in Valle di Sole.

Dal settembre 1989 fino alla nascita dell’Apss è responsabile facente funzioni del Servizio assistenza sanitaria di base dell’Usl C7 del Comprensorio della Valle di Sole.

Con l’istituzione dell’Apss diviene dapprima direttore facente funzioni e poi direttore dell’Unità operativa assistenza territoriale dei Distretti di Fiemme e Ladino di Fassa.

Da giugno 2001 a marzo 2005 ricopre anche l’incarico di responsabile dell’assistenza specialistica ambulatoriale della Direzione cura e riabilitazione dell’Apss.

Dal 2005 al 2011 è direttore dei Distretti Valle di Non e Valle di Sole e successivamente viene nominato direttore del Dipartimento di prevenzione.



Nel curriculum formativo dei direttori sono presenti corsi di perfezionamento universitari e corsi di aggiornamento, in particolare nelle aree del management, della valutazione della qualità nei servizi sanitari, dell’Health tecnology assessment, dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Numerosi sono, inoltre, i convegni e i corsi sulle tematiche di competenza nei quali sono stati relatori, nonché le pubblicazioni di articoli su varie riviste di settore di cui sono estensori.

