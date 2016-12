I Carabinieri: «Che sia un Capodanno in tutta sicurezza»

30/12/2016

I consigli degli Artificieri dei Carabinieri sull’uso responsabile dei fuochi d’artificio

A poche ore dalle feste di fine anno i Carabinieri, attenti alla sicurezza dei cittadini anche nei momenti di festa, hanno voluto promuovere una campagna d’informazione finalizzata ad un uso responsabile dei fuochi d’artificio che spesso animano i momenti conviviali in famiglia.

Si tratta di consigli semplici ma utili ad evitare spiacevoli incidenti, per trascorrere la notte di Capodanno in serenità e sempre all’insegna della sicurezza:

- Innanzitutto bisogna sempre tenere presente che non esistono, in assoluto, fuochi d’artificio «sicuri».

Perfino le stelline, che i bambini usano con disinvoltura, bruciano a 300°C e sono, pertanto, potenzialmente in grado di provocare incendi e bruciature.



- Prestate attenzione a cosa acquistate.

Comprate solo da commercianti autorizzati e solamente fuochi consentiti.

Affidatevi al buon senso e se avete l'impressione di essere di fronte ad un venditore «improvvisato», evitatene l’acquisto.

In ogni caso controllate che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione e che non presenti segni d'umidità o di danneggiamento.



- Lasciate che ad accendere i fuochi d’artificio sia sempre un adulto.

Prima di accenderli leggete e seguite attentamente le istruzioni.

Gli adulti non devono mai lasciare da soli bambini a maneggiare anche fuochi elementari: anche quando non creano problemi possono causare incendi se utilizzati in modo inappropriato.



- Usate i fuochi d'artificio consentiti in luoghi aperti, comunque lontano dalle persone e da materiale infiammabile.



- Prestate attenzione agli abiti che indossate e ricordate che agli indumenti di pile o di fibra sintetica ed acetati basta anche solo una piccola scintilla per farli incendiare.



- Se accendere un fuoco d’artificio posizionatelo su una superficie piana.



- Non utilizzate in alcun caso, per contenere o supportare i fuochi, bottiglie di vetro o altri contenitori fragili perché rompendosi potrebbero produrre pericolose schegge.



- I fuochi d’artificio non vanno in nessun caso tenuti con le mani.



- Non accendere razzi o petardi che presentano una miccia corta, poiché potrebbero esplodere immediatamente.



- Non gettare e non indirizzate mai petardi o razzi verso persone o animali.



- Dopo aver acceso il fuoco d’artificio allontanatevi immediatamente.

Mentre se ad accenderli sono altri posizionatevi a distanza di sicurezza.



- Non tentate di riaccendere «botti» inesplosi o che trovate per strada.



- Non unite o accendete contemporaneamente più fuochi.

Non cercate di «costruire» petardi di dimensioni maggiori utilizzando le polveri di più petardi.

Evitate anche di trasportare materiale pirotecnico in macchina e di usare fiamme libere (accendini, fiammiferi, sigarette, ecc.) nelle vicinanze.



- Ricordate sempre che l'uso improprio dei fuochi d'artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: come ustioni, amputazioni, danni alla vista e perfino la morte.



- In caso di dubbi, prima di acquistare un prodotto rivolgetevi ai Carabinieri telefonando al 112.

Festeggiate in allegria il Capodanno, ma mettete sempre la sicurezza al primo posto!

