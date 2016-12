annonuovo, Kompatscher e Platter ottimisti per il 2017

30/12/2016

Incontro a Bressanone, fra i presidenti di Alto Adige e Tirolo: 2016 anno di sfide difficili, collaborazione anche nel futuro

I presidenti della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e del Land Tirolo, Günther Platter, si sono incontrati in maniera informale questa mattina (30 dicembre) a Bressanone.

Per l'occasione hanno tracciato un bilancio del 2016, definito da entrambi come «un anno molto difficile, nel corso del quale siamo comunque riusciti a gestire questioni estremamente delicate», e hanno parlato del futuro.

Anche il 2017 porrà entrambe i territori di fronte a sfide complesse, ma Kompatscher e Platter si dichiarano ottimisti, e si dicono convinti che la miglior strategia per affrontarle sia quello che punta «con ancora maggiore forza sulla collaborazione transfrontaliera».

Uno dei settori nei quali verranno maggiormente intensificati i rapporti lungo l'asse Bolzano-Innsbruck, secondo i due presidenti, sarà quello dell'occupazione, con particolare attenzione ai giovani e alla forza lavoro altamente qualificata.

«Possiamo coordinarci in maniera ancora migliore di quanto non stiamo già facendo - hanno commentato Kompatscher e Platter - soprattutto nelle iniziative che riguardano il settore della ricerca e dello sviluppo, perseguendo lo scopo comune di mantenere e se possibile ulteriormente migliorare la competivitià di Alto Adige e Tirolo.»

