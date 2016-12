Vigili del Fuoco di Bolzano: visita di Schuler da Preyer

30/12/2016

Oggi l'assessore Schuler ha voluto congedarsi personalmente dall'ormai ex comandante Preyer, in pensione con oggi

Dopo 26 anni di servizio, dei quali 22 al vertice, Ernst Preyer lascia con oggi la Centrale di comando del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco presso l'Agenzia provinciale della Protezione Civile.

L'assessore provinciale competente Arnold Schuler, questa mattina ha voluto congedarsi personalmente andandolo a trovare, senza preavviso, alla sede in viale Druso a Bolzano.

Con Preyer, come ha affermato l'assessore, si chiude un’epoca di cambiamenti che hanno inciso profondamente nell’attività dei Vigili del Fuoco professionali e nel sistema complessivo del soccorso.

Per il suo impegno attivo e positivo nei cambiamenti e per la costante collaborazione l’assessore Schuler ha ringraziato il comandante uscente.



Preyer era entrato in servizio presso il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco nel 1990, dal 1992 ne era il vice-comandante, nel 1994 ne assunse il comando.

Durante la sua vita professionale era reperibile 24 ore su 24. Durante la permanenza in Nepal fu comunque raggiungibile grazie al telefono satellitare.

Gli subentra l'attuale vice, Florian Alber, 49 anni, di Merano.

Dopo aver assolto l'Istituto Tecnico Industriale ha compiuto studi in elettrotecnica a Vienna.



Dal 3 ottobre 1994 è in servizio presso il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco in qualità di esperto del settore incendi.

Preyer, come ha detto Alber, ha introdotto novità di rilievo al comando dei Vigili del Fuoco, tanto che il commiato risulta difficile.

Di Preyer Alber afferma come sia stato «il salvatore dell’Azienda speciale» contribuendo in tal modo ad un buon avvio dell’Agenzia provinciale per la Protezione Civile.

Attualmente fanno parte del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, presso la sede di Viale Druso a Bolzano, 129 Vigili del Fuoco.

