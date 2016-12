Carabinieri bilingui, via al concorso per 14 sottoufficiali

30/12/2016

Concorso ad hoc per l'Alto Adige dell'Arma dei Carabinieri: 14 posti per sottoufficiali a disposizione di chi è in possesso del patentino di bilinguismo

Avere tra i 17 e i 26 anni di età, essere in possesso di un diploma di maturità e, soprattutto, avere il patentino di bilinguismo B.

Questi i requisiti per poter accedere al concorso per 14 posti da sottoufficiale (allievi marescialli) dell'Arma dei Carabinieri, un concorso ideato ad hoc per l'Alto Adige.

Il bando è stato pubblicato questa mattina (30 dicembre) sulla Gazzetta ufficiale, ed è stato tenuto a battesimo dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e dal comandante regionale dei Carabinieri, Massimo Menniti, i quali hanno anche presentato il manifesto del concorso, che ritrae un gruppo di ragazzi davanti alla Libera Università di Bolzano assieme ai loro possibili e futuri colleghi marescialli.

«Si tratta di un importante momento di vicinanza e attenzione a questo territorio - ha spiegato il generale Massimo Menniti - che prosegue il percorso intrapreso con la riserva di 32 posti prevista per l’arruolamento dei Carabinieri. Vogliamo dare un'opportunità a tutti quei giovani che intendono vestire la nostra uniforme, riconoscendo anche le specificità dell'Alto Adige e le peculiari esigenze dei cittadini che vivono in questo territorio. Con questo concorso vogliamo rinforzare la presenza di persone bilingui tra quei sottufficiali destinati a diventare futuri comandanti di una delle 82 stazioni dislocate su tutto il territorio provinciale.»



Dal canto suo, il presidente Arno Kompatscher ha definito questa iniziativa come «esemplare della buona collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. La presenza sul territorio di militari che sappiano non solo esprimersi, ma anche redigere verbali e raccogliere denunce in entrambe le lingue è sicuramente un segnale di grande sensibilità e di vicinanza alle esigenze dei cittadini.»

Le domande per partecipare al concorso per 14 posti di sottoufficiale possono essere presentate entro il 31 gennaio collegandosi al sito www.carabinieri.it, con la modulistica che sarà a disposizione dei candidati anche in lingua tedesca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comando della Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige via mail (lgtaanurp@carabinieri.it) oppure telefonicamente (0471/335441 oder 0471/335641).

