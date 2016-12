Vortice d’iniziative al Tour de Ski in Val di Fiemme: rampe e gusto

30/12/2016

Tour del Gusto con sei postazioni lungo la pista per tutta la giornata di domenica – Fra gli iscritti Vegard Ulvang, Tiit Pekk, Tobias Angerer e Katerina Neumannova

Il Tour de Ski del 7 e 8 gennaio in Val di Fiemme non è solamente riconosciuto nel mondo come una delle sfide più prestigiose di sempre dello sci di fondo, ma anche come un vortice d’iniziative capaci di coinvolgere dal primo all’ultimo degli appassionati.

A cominciare da quelle sportive, riservate a chi vorrà provare l’ebbrezza di affrontare le pendenze dell’Alpe Cermis come i soli campioni dello sci di fondo sanno fare, grazie alla «Rampa con i Campioni», la gara promozionale che domenica 8 gennaio si svolgerà per la settima volta sul medesimo tracciato dell’undicesimo Tour de Ski, pochi minuti prima che i campioni di Coppa del Mondo vengano circondati dalla passione di 20.000 spettatori.

Il comitato organizzatore Nordic Ski Fiemme ha stabilito una quota di 25 euro fino al 4 gennaio per essere fra i protagonisti della Rampa, ma scorrendo la lista ufficiale 2017 si notano già i primi iscritti di prestigio poiché essa non è solamente una sfida per amatori, ma anche per le vecchie glorie che desiderano tornare ad indossare gli sci stretti.

Lo scorso gennaio è toccato a Jürg Capol, uno degli ideatori del Tour de Ski, mettersi alla prova, mentre questa volta pare tocchi anche all’altro fondatore Vegard Ulvang sfidare la pista Olimpia III, della serie… «vittime della nostra invenzione una volta ciascuno».

Si schiererà ai nastri di partenza anche Tiit Pekk, nuovo responsabile FIS Marketing, oltre alle grandi presenze sportive di Tobias Angerer, primo vincitore in assoluto del Tour de Ski, e di Katerina Neumannova, atleta straordinaria dal curriculum più poliedrico che mai, plurimedagliata nello sci di fondo ed anche nella mountain bike a livello agonistico.

Entrambi tra l’altro sono in odore di rivalsa, avendo concluso la «Rampa con i Campioni» della scorsa stagione in seconda posizione assoluta, il primo dietro a Morten Saetha e la seconda alle spalle della nostra leggendaria Antonella Confortola.

L’ebbrezza di gareggiare accanto a stelle di questo calibro è impareggiabile, la Rampa con i Campioni è un appuntamento che ‘scalda le nevi’ e l’atmosfera in vista della competizione regina di Coppa del Mondo.

I meno temerari potranno invece godersi tranquillamente le gare da bordopista, gustandosi musica, cibi tipici e tanto divertimento sfruttando le postazioni del Tour del Gusto.

Il via alle danze verrà dato venerdì 6 gennaio alle ore 21 al tendone delle feste di Lago di Tesero con Fiemme Folk sulle note della Dolomiten Bier Band, fra musica folk e balli della band trentina che in occasione dei Mondiali di Fiemme 2013 aveva composto il jingle «Jump & Go».



Sabato 7 gennaio invece, sempre al Centro del Fondo di Lago di Tesero, i presenti saranno testimoni di una giornata da incorniciare.

A partire dalle ore 11 si «aspetteranno gli atleti» con l’intrattenimento e la musica live dei Majazztic.

Dalle ore 16.30 Après-Ski Race & DJ set con happy hour al tendone delle feste assieme al duo DJ & Vocalist Senselexx, mentre alle 18.00 Fiemme Rock & Roll fino a notte fonda con i CalamiJeans (gruppo reso celebre dalla canzone «Paruzzi» in occasione dei Mondiali 2003), gli Atrio e i Killibilly’s. Dalle 19.30 si mangia con pasta «Felicetti» gratuita per tutti fino ad esaurimento scorte.

Domenica 8 gennaio nuovamente grande festa con la «Rampa con i Campioni» di prima mattina alle ore 9.30 e poi spazio alle postazioni succulente del Tour del Gusto sulla pista Olimpia III, con sei box gastronomici dal fondovalle all’arrivo (gestiti da Taverna Aragosta, Molina per Aria, Ziano Insieme, Fiemme & Fassa Volley, US Cembra, US Dolomitica) che proporranno un menù a base di prodotti a km0 della Val di Fiemme e del Trentino.

