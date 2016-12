Saldi al Via: la Mappa dello Shopping online in Outlet

30/12/2016

Outlet Village e Outlet online le nuove frontiere del risparmio – Ecco come sfruttare al meglio i saldi di Fine Stagione

Ci siamo, manca poco all’inizio dei saldi di fine stagione e, sebbene il budget medio delle famiglie italiane dedicato all’acquisto in saldo sia drasticamente diminuito fino a un meno 30%-40% rispetto agli anni pre-crisi, i Saldi restano un’occasione di risparmio a cui è difficile rinunciare.

Contrazione dei consumi e inevitabili chiusure sembrano non influenzare lo shopping in Outlet, unico settore in contro tendenza rispetto al panorama generale.

Se dunque da un lato le famiglie italiane riducono consumi e acquisti nei negozi tradizionali del centro, tendenza confermata anche nel periodo dei Saldi, d’altro una fetta consistente del budget familiare per lo shopping scontato, viene dirottato per spese di abbigliamento e calzature presso Outlet Village e i sempre più gettonati outlet virtuali online.



Convenience Experience Shopping

Se vi sentite assolutamente disorientati tra offerte, saldi e promozioni e talvolta avete anche preso qualche cantonata pensando di aver fatto qualche affare che poi non si è rivelato tale, allora vi serve una bussola che vi aiuti a ritrovare la «retta via» degli outlet.

Vi basta accedere da Pc o smartphone all'indirizzo www.outlet-spacci.it.

Vi si aprirà un mondo sulla convenience experience shopping, inaspettato e pieno di Glamour.



Tutto, ma proprio tutto, sugli outlet

Dai migliori Outlet online a tutte le Cittadelle della Moda scontata, fino agli outlet ufficiali dei più rinomati brand internazionali, su Outlet&Spacci vengono recensiti scrupolosamente raccogliendo notizie ed informazioni in una delle guide più autorevoli del web.

Ed è attraverso le sue pagine ricche di curiosità che scopriamo per esempio, che i tanti Outlet online Woolrich o Hogan sono assolutamente da evitare perché non danno sicurezza alcuna circa l’originalità dei capi.

Non mancano naturalmente le notizie positive, intendiamo per il portafoglio.

Diffusione Tessile insegna del Gruppo Max Mara è un outlet che raccoglie tutta la produzione di fine serie, della nota Maison di Reggio Emilia, per rivenderla a prezzi scontatissimi, un’ottima idea per uno shopping conveniente e alla moda, perché no anche durante i Saldi di fine stagione.

© Riproduzione riservata