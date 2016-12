Trentino 2016: calano i reati, aumentano le denunce

30/12/2016

Il questore di Trento, Massimo D’Ambrosio, ha presentato alla stampa l’andamento del crimine: la situazione continua a migliorare

Bisogna dire che il Trentino è sempre stato un territorio con minori problemi rispetto al resto d’Italia.

La criminalità industrializzata non ha mai preso piede, la mafia non trova terreno fertile, l’orografia è tale da scoraggiare rapine clamorose.

Tuttavia la microcriminalità ha sempre infastidito i Trentini più di altri fenomeni di criminalità più gravi, perché genera un senso di insicurezza che, per quanto ingiustificato, è difficile da scacciare.

Oggi il questore di Trento, Massimo D’Ambrosio, ha illustrato alla stampa la situazione rilevata nel 2016, sottolineando come i reati siano diminuiti del 20,69%, passando dai 19.058 eventi del 2015 ai 15.114 nel 2016.

In particolare i furti denunciati in provincia sono passati da 9.719 a 8.026 unità, con un calo del17%, mentre nel capoluogo sono scesi dai 3.718 ai 3.370, con un calo quasi del 10%.





Per quanto riguarda lo spaccio, D’Ambrosio ha ricordato che il fenomeno è alimentato dalla domanda locale e dall’offerta extraprovinciale. Se il consumo può essere diminuito con la crescita culturale, il blocco dei flussi di rifornimento potrebbe accelerare il risanamento del territorio.

Per questo, più che lo spaccio al minuto (pure fortemente perseguito), le forze di polizia cercano di seguire la tracciabilità della provenienza.

Un fenomeno in controtendenza - nel senso che è in crescita - riguarda la violenza in casa e lo stalking. Anche in questo caso peraltro è probabile che più che aumentare gli episodi aumentino le denunce.

Ma anche questo è un passo avanti della società. Un tempo non si pensava di ricorrere alla Forza Pubblica, mentre adesso le vittime si sono accorte di ottenere dei benefici.

Un esempio per tutti. Nel caso che venisse denunciato il possessore di porto d’armi da caccia per violenza privata, la licenza gli verrebbe ritirata. E ben 16 cacciatori si sono visti ritirare il porto d’armi e il diritto di detenere un’arma in casa.

Le denunce per stalking sono state 155, il doppio dell’anno precedente.



C’è da dire che lo Stato non ha mai abbassato la guardia in Provincia di Trento. La Provincia autonoma e il Commissario del Governo hanno attivato insieme molte iniziative capaci di prevenire il crimine, come ad esempio le 2.000 telecamere sul territorio (400 a Trento).

Di rapine, come detto, non ce ne sono state. Il territorio è facile da controllare e i risultati delle forze dell’ordine sono superiori al resto del paese.

Le cosiddette rapine improprie sono riconducibili - ad esempio - in episodi di furti in cui il ladro ha cercato di opporre resistenza al legittimo proprietario, il che è ben lontano dalla rapina intesa come tale dal vissuto della gente.

Per contro, polizia stradale e i carabinieri continuano a elevare contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza. In tutto il Trentino sono stati effettuati qualcosa come 28.644 controlli alcolemici. Ma anche questo fa parte della natura del territorio…

Infine, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Postale stanno portando costanti risultati. Le truffe informatiche sono scese del 6,2%.

