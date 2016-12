Grande festa di Capodanno stasera a Trento in Piazza Duomo

31/12/2016

A partire dalle 23 ci saranno le musiche internazionali dance e rock internazionali

>

Grande festa di Capodanno questa sera a Trento in Piazza Duomo.

Il complesso dei Four Vegas porteranno sul palcoscenico appositamente montato nella piazza più bella della città i più grandi successi nazionali e internazionali dance e rock 'n roll. L’ideale per lasciare un 2016 non proprio generoso con le star dello spettacolo.

Qualche minuto prima di mezzanotte lo spettacolo si fermerà per fare posto al countdown, per poi riprendere con la seconda parte che andrà avanti nella notte.







Ieri sera il complesso e gli amici che l'hanno portato a Trento hanno fatto onore alla cucina della Cantinota.

Nelle foto li vediamo da due prospettive diverse insieme ad Alessandro Raffaelli di Radio Italia, che organizza i migliori concerti non solo a Trento. Raffaelli, alla Cantinota, ha anche tenuto spettacolo al pianoforte con il collega del complesso.

Oggi a mezzogiorno i Four Vegas pranzano al Mas dela Fam, ma questa sera resteranno in piazza a tenere allegra la città.





© Riproduzione riservata