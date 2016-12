L'ultim diaolporco de l'am – Di Cornelio Galas

31/12/2016

Men dés, men nòve, men òto, me sète, men séi, men zinque, men quàter, men tree, me dò.... men um…!

Dai che manca zamai sei minuti... Tira for la boza... Come, no t'hai tot la boza al Poli...?

E. 'sa fente ades...? O’scia manca la boza... Ma… e quela che avevem tot per Nadal?

Ah, finia...

Oscia capodam senza en cin cin... porta mal... Speta, speta...

Con cosa hat fat i osei scampai ancoi?

Sì, va bem, ho capì coi osei scampai. Ma sora gat mes en goz de vim bianc?

Eco... Ma sì l'è lo stess se el sà de gnao perché no te gai mes el stupal...

Dai dai tirelo fora... Een toch de scottex che el serem su....

Movelo en po'... Buteghe denter quel per digerir... L'alka selzer... che el fa le bolicine... eco.

Quant manca? Dimel poch prima che tiro via el stupal de carta...

E i bicieri? I bicieri... fa gnent. Le chichere de cafè... ele è sporche? L'è lo stess... Fem en resentim.... BUM BOM AM.



EL CONT ALA REVERSA

Men dés, men nòve,

men òto, me sète,

men séi, men zinque

men quàter, men trée

me dò.... men um…



BOM AM, BOM AM

E via a basarse

soto el viscio

(ocio a no restarghe tacai)

a sofiar nele lengue

che se slonga

e sona come i zugàtoi

per i boci e i cagni.



Po' i mesagini

le telefonade.

«Sì, anca chi

sem nel nof am

Ma dai, anca lì?»

E via col trenim

(popo, zo le mam

dal cul neh...)



E zò col bever

e zò el codeghìm

(métete el paltò

se no te vèin

'na congestióm)

Vara vara i foghi

per aria.



Ma varda che

te se brusa

el mantim davera

nel portacenere...

E dai che no sarà

miga l'ora da

nar a dormir adès.



L'è el prim de l'am.

Tò na feta de panetóm

che la suga...



Ensoma se se trova

dopo vers mezdì

se propri la va bem

Bevit qualcòs?

Vara, pitòst

me trago nel lach.



Magnit qualcos?

Vara, pitòst

me sèro i lavri

col fil de fer

come quei pori laori

dei barconi

Fénte almén do passi?



Vara, squasi

torno nel lèt

No so, me par

de butar su

quel che ho apena

butà zo.



Vei sera, oci picoi

boca empastada.

Domam a disnar

dai suoceri?

Dighe che i n'ha

robà la machina.

Men 365, men 364,

men 363...ala

prosima fim de l'am



NINA NANA AL DOMILIESEDESE

Dormi, dormi piam piam

Am che passa

Te tegno na mam

Dormi, sera i ocièti



No ‘sta scoltàr

I mortarèti

Speta che te meto

Sora na cuertèla

Se no te basta

Empizo la fornèla.



Dai che zamài

Te te ’ndromenzi.

Nela tera ghè zà

I to somènzi.

Te n’hai fat de cote e crude

Come to papà e to nòni

Sé stai tuti ala fim

Sia cativi che boni

Dormi, te sei vecio

Ghè quel nof demò

Vizim ala porta

Va nel let valà.



Te porto mi la spòrta

Dai, no stà tortela

L’è el destim de tuti.

Prima o dopo da l’alber

Casca anca i fruti

Ma te verài, crédeme a mi

Che qualchedùm

Per qualcòs de bèl

Se ricorderà anca de ti.

