Ieri ad Arte Sella un concerto d’eccezione: ecco il videoclip

31/12/2016

In un posto singolare dall’acustica meravigliosa, il concerto di Mario Brunello

Mario Brunello - Photo Giacomo Bianchi © Arte Sella.



Venerdì 30 dicembre si è celebrata la stagione invernale di Arte Sella con una Fucina Bianca d’eccezione.

Nel luogo un tempo dedicato all’alpeggio, la grande stalla di Malga Costa, un posto singolare ma dall’acustica meravigliosa, si è tenuto il concerto di Mario Brunello, con la celebre violinista Isabelle Faust, solista che collabora con le più famose orchestre di tutto il mondo, con il violinista Francesco Senese, solista e membro dell’Orchestra Mozart creata da Claudio Abbado e con la violista Danusha Waskiewicz (foto di copertina), tra le soliste più richieste al mondo, nota per la sua eleganza interpretativa.

Quattro grandi interpreti che hanno dialogato, in un luogo insolito e magico, attorno al capolavoro del compositore Franz Schubert, il Quartetto per Archi «La morte e la fanciulla» in re minore (D810), del 1824.

L’appuntamento è stato doppio, alle 14.00 e alle 17.30 presso Malga Costa.

Un grande spettacolo, dal quale è stato ricavato il videoclip che proponiamo qui di seguito come augurio per un 2017 migliore del 2016.