Fine anno, tempo di bilanci per Fierecongressi di Riva del Garda

31/12/2016

Fatturato 13.5 milioni di euro con un incremento del margine operativo dell'8% – Si consolida il business core – Decollano le nuove iniziative

Sono dati positivi quelli presentati al termine del 2016 da Riva del Garda Fierecongressi SpA, il polo fieristico-congressuale del Trentino.

La Società, presieduta da Roberto Pellegrini e diretta da Giovanni Laezza, presenta un fatturato superiore a 13.5 milioni di euro che, rispetto al 2015, incrementa il proprio margine operativo di circa 8 punti percentuali.

La compagine societaria è così strutturata: Lido di Riva del Garda Srl (44%), Garda Trentino Spa (6%), Trentino Trasporti Spa (7%) e, in rappresentanza del mondo dell’imprenditoriale locale, la Garda Trentino Sviluppo Srl (43%).



Il buon risultato registrato in termini di fatturato per l’esercizio 2016 di Riva del Garda Fierecongressi SpA è stato possibile grazie, soprattutto, ad un ottimo risultato economico ottenuto attraverso l’attività fieristica svolta dalla Società che per il 2016 ha registrato un + 3% rispetto all’esercizio 2015.

Nonostante il 2016 sia stato caratterizzato dall’introduzione di nuovi appuntamenti nel calendario fieristico (Garda Wind Garda e Trentino Sport Days), le risorse che sono state destinate per la loro realizzazione non hanno causato impatti negativi sulla marginalità degli eventi che, a consuntivo, risulta invece migliorata.

L’incremento dei ricavi registrato per le due edizioni di Expo Riva Schuh e per Expo Riva Hotel e il contenimento di alcune significative voci di costo hanno reso possibile l’ottenimento di questo positivo risultato economico.



Per Expo Riva Hotel l’aumento in termini di fatturato è stato del 12% rispetto al 2015; le due edizioni di Expo Riva Schuh hanno incrementato il loro fatturato dell’1% e hanno registrato un contenimento dei costi di ben 7 punti percentuali.

La marginalità degli eventi fieristici nell’ultimo quinquennio ha evidenziato un incremento di quasi 1 milione di euro.



Per Expo Riva Schuh, la società sta lavorando come sempre per mantenerne inalterata la posizione di leadership come fiera di settore della calzatura di volume, ampliando l’offerta espositiva anche alla calzatura di fascia medio-alta e agli accessori moda.

Per quanto riguarda le zone di provenienza dei produttori, raggiunto ormai un ottimo livello di rappresentanza dei mercati Cina, India e Brasile, la ricerca proseguirà nei confronti di nuovi produttori di qualità provenienti dai paesi europei, in primis italiani.



Inoltre, il 2017 vedrà Riva del Garda Fierecongressi impegnata in quello che si può definire un road show mondiale: nell’edizione di gennaio sarà condotta una indagine di approfondimento sull’interesse degli espositori a nuovi mercati di vendita, come per esempio il Sudafrica, per pianificare azioni di presentazione e formazione in pillole nei Paesi strategici. A ciò si affianca la continuativa collaborazione con ICE Agenzia che per

il 2017 ha stanziato un budget di € 200.000,00 per un progetto che si pone l’obiettivo di incremento dei buyer provenienti da mercati vicini ed emergenti attraverso una attività di incoming che vedrà coinvolti a gennaio 40 nuovi compratori provenienti da 14 Paesi e il supporto alla campagna stampa a firma di Riva del Garda Fierecongressi SpA, ICE Agenzia e MISE Ministero per lo Sviluppo Economico.







Per le manifestazioni fieristiche del Mercato Italia, nel 2016 sono state positive le performance dell’ormai consolidata Expo Riva Hotel, che ha registrato un + 18% di visitatori sull’edizione del 2015, 7 padiglioni espositivi e 514 espositori.

La ricerca costante di nuovi settori di interesse per aziende e visitatori ha permesso la realizzazione di un ricco programma di eventi nell’evento, con particolare riferimento all’Alta Formazione grazie al progetto ExpoRiva Hotel Academy che presenterà Hospitality Future Trends: quattro giorni con 44 seminari gratuiti che verteranno sulle nuove tendenze nel settore dell’ospitalità alberghiera.

Il prossimo appuntamento con la fiera si terrà dal 5 all’8 febbraio.



Nel calendario fieristico del 2017 è confermata la seconda edizione di Trentino Sport Days che quest’anno ha esordito con successo.

Organizzata direttamente da Riva del Garda Fierecongressi SpA in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento (Assessorato alla Cultura, Cooperazione, Sport e Protezione Civile) e il CONI Provinciale, la prima edizione si era prefissata tre ambiziosi obiettivi: educare i giovani allo sport, promuovere il concetto di «vacanza attiva» in relazione al territorio trentino e diffondere la cultura dello sport incentivando un corretto stile di vita tra adulti e bambini.

Con 27 Federazioni ed Enti Promozione Sport coinvolti, oltre 40 discipline proposte e circa 10.500 visitatori si può dire che gli obiettivi siano stati raggiunti.

Tale risultato si è ottenuto anche grazie al forte sostegno ricevuto dai massimi rappresentanti dello sport, ovvero gli atleti stessi: oltre venti testimonial infatti si sono prestati per promuovere Trentino Sport Days e tra loro ricordiamo le due medaglie olimpiche dei Giochi di Rio 2016, Fabio Basile e Francesca Dallapè.



All’interno del portafoglio di manifestazioni fieristiche di Riva del Garda emergono due novità significative per il 2017: la prima è la «Settimana del Lupo», filo conduttore della dodicesima edizione di ExpoRiva Caccia Pesca e Ambiente.

La mostra - mercato, unico evento in Trentino Alto Adige che promuove attività di caccia e pesca praticante nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente circostante, sarà la piattaforma sulla quale sviluppare un programma di appuntamenti tecnici, culturali, dibattiti, show che coinvolgeranno in modi diversi i cacciatori, i ragazzi delle scuole, le famiglie e tutti i visitatori della fiera (la scorsa edizione ha registrato un +9% sul 2015).

Il progetto è realizzato in collaborazione con MUSE, Life WolfAlps, Fondazione Edmund Mach e il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento.

A giugno andrà invece in scena, dopo la preview di quest’anno, la prima edizione di Garda Wind Garda, evento organizzato in collaborazione con Barcolana Srl, che si svilupperà su quattro giornate (15-18 giugno) dedicate al vento, da fenomeno naturale a leva turistica e di business (sport, cultura, ingegneria, enogastronomia).

La partnership con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento definisce Garda Wind Garda non solo come evento sportivo e di intrattenimento ma anche come evento scientifico per lo sviluppo di nuove tecnologie legate al settore del micro-eolico.







Registra un sostanziale mantenimento del fatturato l’attività congressuale e l’incoming dell’agenzia viaggi Rivatour, pur confrontandosi con mercati altamente competitivi.

Significativo il livello di internazionalizzazione del settore congressuale della società: se il mercato congressuale nazionale registra un +9% di eventi internazionali sul totale di eventi organizzati, Riva del Garda Fierecongressi SpA registra un +18,2%.

Nel panorama italiano sono oltre 6.000 le sedi per eventi, tra centri congressi, hotel congressuali, ville e dimore storiche, auditorium, etc., molte delle quali recentemente rinnovate e geograficamente centrali, le quali rappresentano l’elevato livello di concorrenza di un mercato dove l’hotel è la location prescelta per molte tipologie di eventi.

È proprio grazie all’attività di incoming di Rivatour che Riva del Garda Fierecongressi si connota come l’unico Centro Congressi in Italia ad avere una agenzia viaggi al suo interno, che con professionalità propone un sistema di qualità di servizi completamente integrati.



Una professionalità che è messa a disposizione anche di importanti progetti di «destination marketing» e di reti di aziende del Trentino con l’obiettivo di qualificare l’offerta e migliorare le performance di vendita e sviluppo.

Rientra a pieno titolo in questi progetti la volontà di modificare la percezione del brand Riva del Garda Fierecongressi SpA attraverso tre messaggi chiave: Green, per un vero approccio alla sostenibilità ambientale e sociale attraverso per esempio l’adesione al progetto Food For Good contro lo spreco alimentare; Digital, ovvero innovazione digitale anche grazie a progetti come DiMeeMa, marketing digitale per gli eventi che nel 2017 sarà in tour in Italia; Healthy, in quanto contestualizzati in una destinazione a misura d’uomo dove tutto è raggiungibile a piedi ma anche benessere nell’organizzare o partecipare ad un evento senza alcun tipo di stress.



La professionalità messa a disposizione a 360°, la location ad alto impatto emotivo e i servizi integrati hanno giocato un ruolo decisivo nel vincere la candidatura per ospitare il prossimo marzo la Convention Nazionale di Federcongressi&eventi, associazione delle aziende della filiera della meeting industry italiana.

Per tre giorni, dal 23 al 35 marzo 2017, Riva del Garda Fierecongressi SpA ha quindi studiato un programma speciale il cui obiettivo è colpire ulteriormente e positivamente gli ospiti, ovvero i massimi rappresentanti del mercato congressuale italiano.

Nel 2010 Riva del Garda Fierecongressi, in partnership con Garda Trentino Spa, ha creato il Club di Prodotto Riva del Garda MICE (acronimo di Meeting Incentive Congressi Events) generando un percorso virtuoso, che proseguirà anche nel 2017, con lo sviluppo dell’offerta congressuale con un gruppo di 21 hotel, adeguati per ospitare la clientela congressuale e sviluppando strategie congiunte di marketing e comunicazione che ruotano attorno al brand internazionale Garda e alle peculiarità ambientali e paesaggistiche che l’Alto Garda può offrire.







È sempre il Centro Congressi gardesano il cuore del Trentino Convention Bureau, creato con il supporto di Trentino Marketing e che conta oggi 130 aziende trentine aderenti tra i quali: castelli, cantine, distillerie, centri congressi, sale polifunzionali, location inusuali, strutture alberghiere e ovviamente catering, aziende fornitrici di servizi tecnici ed agenzie organizzatrici di eventi.

Una aggregazione che rappresenta l’offerta per meeting e viaggi di incentivazione del Trentino, che oggi gode di una propria attività di promozione e vendita con personale specializzato.

I due progetti di promozione della destinazione aderiscono inoltre al Convention Bureau Italia, ente (totalmente privato) che svolge l’attività di promozione nel mondo dell’Italia dei congressi.

Sono 60 le aziende leader nazionali che hanno dato via al progetto e il Trentino ne è parte attiva nella ricchezza dell’offerta territoriale e nell’operatività commerciale.

Grazie a questa adesione, dal 2 al 4 maggio 2017, Riva del Garda Fierecongressi SpA parteciperà al Congress World Association di Vienna, presentandosi alle Associazioni Mondiali del mondo medico scientifico lì riunite come destinazione congressuale, possibile futura sede di uno dei loro eventi che abitualmente rientrano nel circuito di differenti Paesi e di differenti sedi congressuali in tutto il mondo.



A fronte del successo riscontrato, anche per il 2017 Riva del Garda Fierecongressi riproporrà il format di evento Ambasciatori del Trentino per i Congressi, ovvero personalità del Trentino che possono farsi portavoce dei valori del territorio, per proporlo come sede di congresso, meeting o convention di rilievo nazionale ed internazionale.

Un Ambasciatore che intende promuovere la candidatura del Trentino può portare prestigio al territorio provinciale, all’istituzione di appartenenza, alla propria professionalità e allo staff che lo affianca, favorendo l’integrazione culturale e la creazione di occupazione e indotto economico, come sottolineato dallo stesso Presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi durante un evento dedicato agli Ambasciatori al Palazzo delle Albere a metà dicembre.



Il ruolo di organizzatore di eventi si esprime come di consueto anche nella festa di capodanno dedicata ai giovani «HOP!2017» che si svolge anche quest’anno il 31 dicembre presso il Palameeting di Riva del Garda per accogliere i giovani del territorio e non solo, in un momento di festa con deejay nazionali ed internazionali di rilievo.



RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA IN NUMERI

8 eventi fieristici

Oltre 100 Paesi rappresentati

3.820 aziende coinvolte

200.000 presenza fieristiche e congressuali

14 eventi congressuali internazionali

77 eventi congressuali

530 media di partecipanti per evento congressuale



CALENDARIO FIERE 2017

Expo Riva Schuh - 87 esima edizione | 14-17 gennaio

Expo Riva Hotel - 41 esima edizione | 05-08 febbraio

Festival delle Lingue - seconda edizione | 09-11 marzo

Expo Riva Caccia Pesca Ambiente - 12 esima edizione | 25-26 marzo

Expo Riva Schuh - 88 esima edizione | 10-13 giugno

Garda Wind Garda - prima edizione | 15-18 giugno

Trentino Sport Days - seconda edizione | 06-09 ottobre

IO CASA - nona edizione | ottobre



CALENDARIO CONGRESSI 2017

20-21 Gennaio | Corso Banking Care - Formazione Lavoro

10-11 Febbraio | Corso Banking Care - Formazione Lavoro

3-5 Marzo | Evento Avvenimenti

13-15 Marzo | Convention scientifica Telethon

16-18 Marzo | Convegno Interregionale SIAIP - Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica

23-25 Marzo | X Convention nazinale Federcongressi & Eventi

24-25 Marzo | Corso Banking Care - Formazione Lavoro

01 Aprile | Convegno Regionale ARCA - Ass. regionale Cardiologi Ambulatoriali

6-9 Aprile | Filicorno d'Oro

12-14 Aprile | III Congresso Internazionale di Interdocpol e ANVU

28 Aprile - 01 Maggio | Bike Festival

5-7 Maggio | Bone Marrow Course

7-10 Maggio | 5th International Conference on Bio-Sensing Technology

25-27 Maggio | VI Congresso Giuridico Distrettuale

3 Giugno | Concerto Concorso Zandonai (Musica Riva Festival)

22-23 Giugno | VI Convention ReBuild

14-15 Settembre | Workshop sull'impresa sociale

22-23 Settembre | Convegno AIDI Autumn Meeting (Ass. Igienisti Dentali Italiani)

5-8 Ottobre | Congresso nazionale SNAMI - Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani

10-12 Ottobre | Congresso nazionale SIPMEL - Soc. italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio

16-20 Ottobre | Future IPM 3.0: towards a sustainable agriculture

28-31 Ottobre | Concorso Corale

8-10 Novembre | Congresso ANIARTI - Ass. nazionale Infermieri di Area Critica

24-26 Novembre | Evento Avvenimenti

25 Novembre - 03 Dicembre | Mondiali Juniores Tennis Tavolo

31 Dicembre | HOP2018!.

