Sanguinoso attacco terroristico in una discoteca di Istanbul

01/01/2017

Due terroristi sono entrati in un locale dove si festeggiava il Capodanno e hanno sparato all’impazzata – Secondo alcune fonti i morti sarebbero 35 e i feriti a decine

I servizi segreti avevano annunciato un possibile attentato terroristico la notte di Capodanno, facendo alzare la guardia in tutto il Mondo occidentale.

E in effetti l’attentato c’è stato, ma a Istanbul, la parte europea della Turchia.

Secondo le prime notizie, due terroristi vestiti da Babbo Natale sarebbero entrati in un locale, dove alcune centinaia di persone festeggiavano il Capodanno, e avrebbero aperto il fuoco all’impazzata sugli avventori con dei kalashnikov.

Le notizie sono tutte da verificare, ma sembra che i morti siano almeno 35 e i feriti a decine.

Uno dei due esaltati sanguinari, che secondo le testimonianze farfugliava in arabo, sarebbe rimasto dentro il locale e la polizia sta studiando come fare per stanarlo.

Un capodanno di sangue in Turchia, dunque, proprio il giorno in cui l’ONU ha ratificato il cessate il fuoco ad Aleppo, concordato tra Turchia, Russia, Assad e i ribellisiriani.

