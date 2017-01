Trento ha festeggiato il Capodanno in Piazza Duomo

01/01/2017

Ma i locali cittadini hanno registrato l’esaurito per la prima volta dopo anni

Il concerto di Piazza Duomo vista dall'alto, lo spazio libero a destra era riservato ai botti.



Capodanno è stato festeggiato a Trento in Piazza Duomo con un concerto dei Four Vegas, che si è esibito trattenendo per ore gli avventori che avevano riempito la piazza.

Canzoni di tutti i tempi e di tutte le nazionalità hanno trascinato il pubblico in una nottata festosa.

L’idea di fare uno spettacolo gratuito è stata particolarmente apprezzata dalla gente, che non si è scomposta né per il freddo particolarmente pungente, né per i botti e i fuochi che sono stati fatti partire anche a ridosso del Duomo.

D’altronde è andato tutto bene e anche i sevizi di sicurezza di polizia e carabinieri non hanno segnalato problemi di sorta.



Secondo le statistiche, molti hanno organizzato il cenone a casa, ma i locali cittadini hanno registrato il pienone per la prima volta dopo anni.

Ovviamente dopo il cenone la gente ha cercato di divertirsi. Molti, come abbiamo visto, sono andati in Piazza Duomo, ma le discoteche hanno lavorato bene.

Locali come la Cantinota, l’Hotel Trento o il Mas dela Fam, hanno organizzato il cenone di mezzanotte prima e una seconda cena poi con il classico cotechino e lenticchie, accompagnando i clienti con intrattenimenti musicali tra i più disparati.

























© Riproduzione riservata