Famiglie insieme in pista con «Ski family» 2017

01/01/2017

Nel Distretto Famiglia «bianco» quest'anno anche le scuole di sci

Si amplia il Distretto Famiglia «bianco» Ski Family: accanto alle 7 stazioni sciistiche che si caratterizzano per essere «palestre» dello sci per famiglie, ristoranti, B&B, punti per il noleggio di attrezzature sportive invernali, al Forum delle Associazioni familiari del Trentino e all'Associazione nazionale Famiglie numerose, ci saranno anche - ed è la novità della stagione 2016-2017 - le scuole di sci.

La Giunta provinciale ha approvato l'«accordo volontario di obiettivo» per la realizzazione del Distretto Famiglia «Ski Family in Trentino», vale a dire l'offerta integrata di servizi, da parte di più operatori economici, finalizzati all'accoglienza delle famiglie, sia residenti sia quelle dei turisti che intendono sciare in Trentino favorendo momenti di svago e di socializzazione.



«Ski Family – spiega il governatore Ugo Rossi, firmatario della delibera – è sempre più come una grande famiglia allargata nella quale si rispecchiano i migliori valori del nostro territorio e la virtuosa sinergia tra politiche sociali, di sviluppo economico e di valorizzazione ambientale, ma è anche diventato un fattore altamente qualificante e determinante di attrattività di un Trentino che vuole essere sempre più riconosciuto come un territorio che coltiva il benessere familiare ad ampio raggio.»

La proposta «Ski Family in Trentino», giunta alla 7ª edizione, è pensata per permettere a genitori e figli di trascorrere splendide giornate sulle piste, sciando insieme in famiglia.



La formula è ormai nota: residenti ed ospiti potranno accedere agli impianti di risalita al costo degli skipass del/dei genitore/i con la gratuità per tutti i figli minorenni.

La proposta ha riscosso un successo crescente negli anni come evidenziato dal costante aumento del numero di famiglie registrate, ad oggi 5382.

Confermate anche per quest’anno le 7 stazioni sciistiche aderenti: Pinzolo, Lavarone, Panarotta, Lagorai, Altipiani val di Non, Bondone, Pejo e oltre 50 organizzazioni che offrono pacchetti vacanza - menù, noleggio e pernottamento - particolarmente vantaggiosi ed economici.



La proposta Ski Family, è estesa anche alle famiglie dei dipendenti delle aziende certificate Family Audit, con sede fuori provincia.

Novità 2016-2017 è appunto il coinvolgimento delle scuole di sci. Tutti i servizi sono fruibili dalle famiglie presentando il voucher che si può scaricare dall'apposito portale www.ski.familyintrentino.it, previa registrazione gratuita online.

