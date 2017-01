Golf – Jr. Orange Bowl International: recupera Andrea Tomano

01/01/2017

In vetta allunga l'australiano Karl Vilips – Nel femminile comanda la coreana Somi Lee

Andrea Romano, 21° con 144 colpi (74-70, +2), ha guadagnato quattro posizioni nel secondo giro del 53° Junior Orange Bowl International Golf Championship sul percorso del Biltmore Golf Course (par 71), a Coral Gables in Florida.

Ne hanno perse alcune Dylan De Prosperis, 38° con 150 (74-76, +8), e Jacopo Albertoni, 43° con 152 (74-78, +10).

Tra le ragazze è rimasta al 18° posto Alessia Nobilio con 150 (76-74, +8) e occupa il 28° con 156 (79-77, +14) Emilie Alba Paltrinieri.



Nel torneo maschile ha allungato l'australiano Karl Vilips (132 – 65-67, -10), che ora ha cinque colpi di vantaggio sul cileno Joaquin Niemann, vincitore nel 2015, e sull'argentino Mateo Fernanez de Oliveira (137, -5). In quello femminile la coreana Somi Lee (137 – 68-69, -5) ha sorpassato la francese Agathe Laisne (139, -3).

Terza piazza per la canadese Monet Chun e per la messicana Ana Laura Collado (141 - 1).

Il torneo si disputa sulla distanza di 72 buche.



Due gli italiani nell'albo d'oro: Marco Durante (1979) e Renato Paratore (2013). Accompagna il team azzurro Stefano Sardi.

