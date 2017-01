L’anticrimine salva una famiglia intrappolata nell’auto in fiamme

01/01/2017

L’episodio è accaduto a una famiglia che da Treviso si stava recando a Cortina: fortunatamente in prossimità c’erano due pattuglie di polizia

Intervento di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova in soccorso di una famiglia di Treviso che si stava recando a Cortina per il Capodanno.

Intorno alle 16 la Mercedes in cui viaggiava la famiglia ha iniziato a prendere fuoco. Il conducente ha accostato ma fuoco e fiamme divampavano rapidamente.

La Polizia (che era nei pressi per un posto di controllo) è stata richiamata dal fumo e ha soccorso moglie, marito e la bambina di 8 anni, Marta, che aveva una gamba ingessata per un precedente infortunio.







Gli operatori hanno bloccato la strada stretta perché l'auto a gasolio rischiava di esplodere e c'era molto traffico diretto verso la famosa meta di vacanze.

Sono intervenuti anche VVF ed ANAS e la brutta avventura si è conclusa con Marta che è stata accompagnata a Cortina, come capo pattuglia a bordo dell'auto polizia con la paletta e il lampeggiante che ha scacciato via la paura.

Il 2016, fortunatamente, se ne è andato poche ore dopo.





