Oscuro episodio a Firenze: scoppia pacco-bomba in centro

01/01/2017

Purtroppo è rimasto ferito gravemente un artificiere della Polizia – L’ordigno era stato collocato in prossimità di Casa Pound

Non si trattava certo di un botto di Capodanno inesploso, il pacco bomba trovato verso le 5 di stamattina da una pattuglia della Digos a Firenze nei pressi di una libreria che fa capo alla locale Casa Pound.

Poiché erano ben visibili elementi che facevano pensare a un ordigno, la pattuglia ha fatto intervenire gli artificieri. E, dato che si trattava dell’alba di capodanno, l’intuizione è stata davvero professionale.

Gli artificieri sono intervenuti e hanno dapprima ispezionato l’ordigno e poi sono passati al disinnesco.

Purtroppo però l’ordigno è esploso, investendo in pieno un artificiere.

È stato immediatamente trasportato all’ospedale, dove le sue ferite sono state definite critiche. Non è in pericolo di vita, ma è possibile che perda una mano e un occhio.

L’attentato sembra dunque di matrice politica e, visti i risultati drammatici, non è certo un atto dimostrativo.

