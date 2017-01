Campiglio, tentano di investire i carabinieri dopo il furto

01/01/2017

Dei ladri avevano svaligiato le casseforti di un hotel, ma l’allarme ha attivato i militari che hanno sventato il colpo

I Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio, dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, nel corso di servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale di Trento per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, ha sventato una serie di furti in hotel la sera di S. Silvestro gli a Madonna di Campiglio e in tutta la Val Rendena.

Verso le 22.00, proprio nell’orario in cui tutte le camere erano praticamente vuote per i vari cenoni e feste, due ladri sono riusciti a introdursi in un hotel del centro e asportare due casseforti, una in danno di un imprenditore italiano residente in Svizzera e una ai danni di una famiglia lituana.

L’immediato allarme però ha consentito di individuare uno dei due soggetti che alla vista dei militari ha abbandonato le casseforti ed è fuggito per i boschi sovrastanti l’albergo, mentre l’altro è stato visto salire a bordo di una utilitaria.



All’Alt dei Carabinieri il fuggitivo non ha esitato ad accelerare per farsi strada rischiando di investire uno dei Carabinieri impegnato nel servizio.

La corsa però è durata pochi metri perché l’intervento dei militari ha fatto in modo che l’uomo perdesse il controllo finendo contro altre vetture parcheggiate. Poi è riuscito a fuggire a piedi nella folla dei festeggiamenti.

Il Carabiniere donna ferito ha riportato contusioni varie con 7 giorni di prognosi. Le casseforti sono state recuperate e il contenuto, 5mila euro e i passaporti, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Oltre ad aver sventato questi due furti, il dispositivo messo in campo dai Militari dell’Arma ha sicuramente contribuito a prevenirne altri, in quanto i due malfattori non si sarebbero accontentati del loro bottino.



Sempre nel corso dei servizi di prevenzione di fine anno i Carabinieri hanno segnalato al Commissariato di governo 2 persone per possesso di stupefacenti per uso personale, una commessa milanese di 19 anni con un grammo di marijuana ed un coetaneo di Spiazzo con del “popper”, un potente stupefacente dall’effetto breve, ma molto intenso.

Inoltre 15 persone sono state contravvenzionate per ubriachezza.

