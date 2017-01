Auto storiche del Registro Fiat Italiano

01/01/2017

Mini raduno di Capodanno a Rovereto con una ventina di soci

Nel giorno di capodanno 2017, una ventina di soci dell'associazione Registro Fiat Italiano guidati dal Referente per il Trentino-Alto Adige Ettore Zendri, si sono trovati di buon mattino per scambiarsi gli auguri e per fare una ricca colazione al Mc Donald's di Rovereto, dopo i festeggiamenti della notte di San Silvestro appena trascorsa...



Complice una bella giornata di Sole e ancora niente neve all'orizzonte, le belle auto storiche italiane sono uscite dal letargo invernale per sciogliere un po’ i loro muscoli prima di tornare velocemente in garage in attesa degli eventi di primavera che inizieranno ufficialmente con la 14ª Adunata Internazionale Fiat di Bardolino del prossimo 30 aprile.

