Le due migliori università italiane sono a Trento e a Bolzano

01/01/2017

Lo rivela una ricerca del quotidiano Il Sole 24 ore che sarà pubblicata lunedì 2 gennaio

Sul Sole 24 Ore di lunedì 2 gennaio viene pubblicata la classifica delle migliori università italiane del 2016.

La valutazione dell’anno 2015 indicava al primo posto l’ateneo di Verona, seguito da quello di Trento.

La valutazione per il 2016 colloca in testa Trento, seguito da Bolzano al secondo posto.

Non sappiamo se siano cambiati i parametri degli indicatori, potremo farlo domani dopo aver letto il servizio per esteso quando il giornale sarà in edicola.

Per stendere la classifica dello scorso anno erano stati valutati i seguenti elementi: Attrattività, Sostenibilità, Stage, Mobilità Internazionale, Borse di studio, Dispersione, Efficacia, Soddisfazione, Occupazione, Ricerca.

© Riproduzione riservata