Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Perugia

02/01/2017

È accaduta alle 4.36 nella zona di prossimità della sequenza iniziata il 24 agosto scorso

Un terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuto questa notte, 2 gennaio, alle ore 4.36 italiane, in provincia di Perugia.

I comuni più vicini all’epicentro sono Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi (PG).

Il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di circa 8 km.

L’evento sismico è avvenuto in una zona prossima a quella della sequenza iniziata il 24 agosto in Italia centrale, ma su una struttura diversa, spostata di circa 30 km a ovest di questa, come si vede nella mappa sotto.







In epoca storica l’area in questione è stata colpita da terremoti di magnitudo intorno a 5.5. Si ricordano in particolare il terremoto del giugno 1767 e del settembre 1878, entrambi di magnitudo stimata 5.4 e avvenuti in prossimità dell’epicentro odierno.

Più recentemente, ricordiamo il terremoto di Massa Martana di magnitudo 4.6, con epicentro circa 15 km più a ovest, avvenuto nel maggio 1997.

A seguito della scossa delle 04.36, fino alle 11.00 italiane sono stare registrate 12 repliche di magnitudo massima 2.5, avvenuto alle ore 06.35.





