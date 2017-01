Mattinata di traffico intenso sulla A22: si rientra

02/01/2017

L'aggiornamento della situazione del traffico delle ore 12

Questa la situazione delle ore 12: traffico intenso sulla A22 in direzione nord con rallentamenti e code tra Nogarole Rocca e Rovereto nord, e in direzione sud con rallentamenti tra Egna-Ora e Affi.

Sulla statale n. 43 forti rallentamenti tra Caldes e Cles per 8 km, traffico in intensificazione in uscita dalla Val di Non in direzione sud e dalla Val di Fiemme in direzione Egna-Ora.



Consiglio

- chi deve dirigersi verso Vicenza - Padova - Belluno e genericamente verso il Nord-Est e parte dalla valli dell'Avisio (Val di Fassa, Val di Fiemme e Val di Cembra) può percorrere (in alternativa alla viabilità del fondovalle dell'Adige: A22 e statale 12) la provinciale 71 di Cembra partendo da Molina di Fiemme e poi la statale 47 della Valsugana da Civezzano.

Percorso consigliato: statale 612 Molina di Fiemme - provinciale 71 Valfloriana - Segonzano - Lases - Statale 47 Valsugana;

- chi deve dirigersi verso la Lombardia e parte dalla zona di Campiglio, Val Rendena e Giudicarie può percorrere la statale 239 di Campiglio e poi la statale 237 del Caffaro con direzione Brescia.



Sulla A22 si ricorda che nei giorni scorsi ha preso avvio il progetto BrennerLEC, finanziato dal programma LIFE 2014-2020 per l’ambiente e il clima della Commissione Europea, che si pone l’obiettivo di creare un «corridoio a emissioni ridotte» (LEC – Lower Emissions Corridor) lungo l’asse autostradale del Brennero, tra Bolzano e Rovereto, attraverso politiche dinamiche di gestione del traffico e con il minimo disagio per l’utente, per portare un beneficio ambientale nei settori della tutela della qualità dell’aria, del clima, della tutela del clima acustico.

La Provincia di Trento è partner del progetto, tramite l’Agenzia provinciale della protezione dell’ambiente (APPA), insieme ad Autostrada del Brennero SpA (capofila del progetto), Agenzia per l’ambiente della Provincia di Bolzano, Università degli studi di Trento, IDM Südtirol/Alto Adige e CISMA s.r.l. APPA Trento si occuperà del monitoraggio ambientale, installando un sito di misura lungo l’autostrada per misurare le concentrazioni in atmosfera dei principali inquinanti.

Componente fondamentale del progetto è l’accettabilità delle misure proposte da parte dell’utenza.



Per contribuire si può compilare a questo link il questionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBBmMj3bbMBW2so0212ULnEpblEcoPDkhTsE04MkVYzEzgoQ/viewform?c=0&w=1

