Palermo e Trento: una sfida all'insegna della cultura

02/01/2017

Trento e Palermo sono entrambe candidate capitale italiana della cultura per il 2018

>

Il sindaco Alessandro Andreatta ha incontrato oggi a Palermo il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando.

Un incontro cordiale all'insegna del confronto tra due città lontane e vicine allo stesso tempo.

Trento e Palermo sono infatti entrambe candidate per il titoli di capitale italiana della cultura per il 2018, e impegnate quindi in un percorso partito ormai da qualche mese, teso a valorizzare un patrimonio locale che è anche bene comune dell'intero Paese.

Un'occasione per scambiarsi non solo l'augurio di buon anno, ma anche che vinca la migliore in una sfida all'insegna della cultura, capace di unire più che di dividere.

© Riproduzione riservata