Campo da rugby di Noriglio: acquisita particella per l'ampliamento

02/01/2017

La Giunta comunale ha acquisito una striscia strategica di terreno di 300 mq e per una spesa di poco più di 10 mila euro

Uno degli ultimi atti patrimoniali del 2016, decisi dalla Giunta Comunale, ha portato alla acquisizione di una striscia di terreno non superiore a 300 mq e per una spesa congrua di poco più di 10 mila euro (10.644,00 per la precisione iscritti al capitolo «Acquisto beni patrimoniali – beni immobili»), che però era di importanza strategica essendo l’ultimo tassello mancante per consentire l’ampliamento dell’impianto sportivo di Noriglio, e quindi strettamente necessario e funzionale all’attività agonistica.

L’acquisizione della particella, posta a sud-ovest dell’ impianto, e necessaria all’Amministrazione comunale per completare l’ampliamento del campo da gioco di Rugby (dove è stato anche potenziato l’impianto di illuminazione), è stata perfezionata con la delibera n. 214 del 20 dicembre scorso.

Tutto l’iter ha osservato la tempistica che il Comune si era dato: l’acquisizione era prevista già nel bilancio triennale 2016 - 2018, approvato il 19 gennaio 2016, e dunque figurava tra gli investimenti in programmazione per l’anno 2017 tesi ad allargare il campo verso sud e il suo adeguamento alla normativa FIR, Federazione Italiana Rugby.

Erano stati quindi contatati i proprietari che - una volta illustrata e compresa la finalità del progetto di riqualificazione e ampliamento dell’impianto sportivo di Noriglio - dimostrando elevato spirito civico, hanno espresso la loro disponibilità ad affinare le trattative in modo da consentire all’Amministrazione comunale di perseguire l’interesse pubblico a realizzare l’intervento, grazie ad una trattativa frutto di diversi incontri e sopralluoghi, che ha condotto alla definizione di accordi soddisfacenti sia per il primario interesse pubblico del Comune e sia per l’interesse dei privati interessati.



Le parti hanno concordato che le opere comunali dovranno essere compiute mediante la realizzazione di un muro a confine in calcestruzzo, rifinito con paramento in sassi a faccia a vista da rifinire con piantumazioni vegetali e/o floreali, ed il tutto ha ottenuto parere positivo dalla circoscrizione competente poiché sussistono i presupposti di fatto e le ragioni di interesse pubblico per l'assunzione del provvedimento.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione i due privati che hanno accettato di cedere la porzione di terra.

La promozione dello sport, quale valore per lo sviluppo e la crescita della persona nella sua dimensione individuale e sociale è infatti uno degli obiettivi dell'amministrazione e dotare il territorio di nuove infrastrutture sportive, migliorare quelle esistenti e ottimizzare la gestione delle stesse, valorizzando in primis il rapporto e la relazione con le associazioni sportive è nelle indicazioni programmatiche.

Coerente con tale obiettivo, è il progetto di riqualificazione e ampliamento dell’impianto sportivo di Noriglio, per l’attività sportiva del rugby, promosso e condiviso con l’associazione sportiva che gestisce l’impianto che sta svolgendo un’attiva azione di socializzazione, promozione dello sport sul territorio, anche a beneficio della collettività locale, tra cui ad esempio, merita evidenziare la collaborazione istituita con il vicino istituto scolastico per promuovere e proporre l’attività ludico sportiva ai bambini.

© Riproduzione riservata