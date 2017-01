Alternanza scuola - lavoro: al Muse, «Adotta un exhibit»

02/01/2017

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, è una delle innovazioni della legge sulla «buona scuola»

Il MUSE-Museo delle Scienze di Trento, da anni ospita attivamente tirocinanti, tesisti, stagisti sia universitari che di Scuola superiore, nonché volontari in Servizio Civile che possono entrare in contatto col mondo del lavoro e mettersi alla prova in prima persona, in un ambiente stimolante e ricco di spunti, ma anche giovane e accogliente.

Per mettere ancora di più i ragazzi al centro del proprio percorso di formazione, il MUSE ha rilanciato quest’anno con il progetto «Adotta un exhibit», una nuova proposta tutta dedicata al mondo della scuola.

Dopo aver seguito alcuni incontri di formazione curati dallo staff del museo, infatti, i giovani studenti si mettono alla prova con una particolare esperienza diretta, entrando in contatto con i visitatori dell’area hands on del MUSE (la «Palestra della scienza» dove si trovano gli exhibit interattivi basati su leggi matematiche e principi fisici).

Affiancati dal team di Pilot e Coach che quotidianamente prestano supporto nelle sale espositive, i ragazzi si cimentano nello spiegare ai visitatori il funzionamento dell’esperimento da loro «adottato» e degli exhibit interattivi, svelando i segreti della scienza a grandi e piccini e rendendo la visita al MUSE sempre più appassionante e godibile.



In questi giorni di grande afflusso di visitatori, dovuto alle vacanze natalizie, i primi 17 studenti – provenienti dai Licei G. Galilei e G. Prati di Trento -hanno avuto il loro «battesimo di fuoco».

Il progetto, che ha preso avvio in dicembre, proseguirà durante le vacanze scolastiche e nei week end fino a maggio 2017.

L’intenzione è quindi quella di continuare anche quindi in estate, estendendo la possibilità di intervento anche agli altri piani espositivi del Museo.

Oltre ad «Adotta un exhibit» il MUSE offre altre opportunità di formazione per l’alternanza scuola-lavoro, di taglio più classico, come l’affiancamento dei ricercatori per il riordino delle collezioni museali o l’inserimento nelle varie Aree, dall’Amministrazione, alla Comunicazione.

