Sabato 7 gennaio all’Auditorium dell’Istituto Guetti di Tione

02/01/2017

«Note di Solidarietà. Aiutiamo Accumoli a ricostruire la propria identità»

Sabato 7 gennaio alle ore 20.45 presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione «Lorenzo Guetti» di Tione si svolgerà il concerto «Note di Solidarietà. Aiutiamo Accumoli a ricostruire la propria identità» organizzato dalla Banda Sociale di Ragoli (Tre Ville) con la straordinaria partecipazione del Corpo Bandistico «Città di Accumoli.»

In quell’occasione si alterneranno sul palco le due Bande che concluderanno il concerto con dei brani di musica d’assieme.

Non mancheranno momenti istituzionali e di testimonianza diretta di quanto accaduto ad agosto e della situazione che stanno vivendo attualmente.

L’ingresso sarà ad offerta libera e i fondi raccolti verranno interamente devoluti ai bandisti di Accumoli che li utilizzeranno, oltre ad acquistare strumenti e partiture andati perduti durante il sisma, anche per ricostruire il proprio paese e le proprie tradizioni.



Sarà una serata in musica all’insegna dell’amicizia, della conoscenza, del ricordo e naturalmente della solidarietà.

Questo concerto è il momento più importante e significativo della presenza del Corpo Bandistico «Città di Accumoli» nel territorio delle Giudicarie.

Infatti dal 6 all’8 gennaio i bandisti di Accumoli saranno ospiti della Banda Sociale di Ragoli che, anche grazie al sostegno del comune di Tre Ville, ha organizzato momenti di conoscenza reciproca e visite nei luoghi più caratteristici del territorio.

È in questo modo che la Banda Sociale di Ragoli vuole offrire il proprio contributo per la ricostruzione della cultura e quindi dell’identità di una delle più grandi comunità colpite dal sisma di agosto.

Vuole ringraziare quindi quanti dedicheranno un po’ del loro tempo per poter essere presenti alla serata del 7 gennaio e per manifestare la propria solidarietà e vicinanza ad Accumoli.

© Riproduzione riservata