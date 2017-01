Tirocini estivi in Alto Adige: domande entro il 31 gennaio

02/01/2017

Anche nell'estate 2017, 200 studenti e neolaureati avranno modo di svolgere un tirocinio nell'amministrazione provinciale

Il tirocinio estivo rappresenta per molti ragazzi una prima presa di contatto con il mondo del lavoro: anche nel 2017 la Provincia di Bolzano mette 200 posti a disposizione di giovani studenti delle scuole superiori e di neolaureati che potranno trascorrere all'interno dell'amministrazione un periodo da uno a tre mesi.

Il termine per presentare le domande di tirocinio, compreso quelle per i tirocini negli uffici provinciali di Roma e Bruxelles, scade alle ore 12 del 31 gennaio prossimo.

Il tirocinio estivo viene retribuito con una somma che va dai 30 ai 50 euro lordi al giorno.

Le graduatorie con le assegnazioni dei tirocinanti, anche in base alle richieste di Ripartizioni e uffici,saranno presumibilmente completate a febbraio.



Per ulteriori informazioni si può contattare l'Ufficio assunzioni personale di via Renon 13, a Bolzano: tel. 0471 412118, Irene Egger, per domande e graduatorie, o 0471 412116, Tanja Nicolussi Rossi, per assegnazioni e organizzazione.

Info sul web: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1004521

La graduatoria dei tirocinanti sarà pubblicata da marzo all'indirizzo http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/impiego-provinciale/assunzione-graduatoria.asp.

