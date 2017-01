Traffico in Trentino: la situazione delle ore 17

02/01/2017

Rallentamenti e code in tutto il tratto autostradale – I consigli per gli automobilisti

Questa la situazione della viabilità alle ore 17 di oggi in Trentino

- A22 in direzione NORD: traffico intenso con RALLENTAMENTI e code tra AFFI e TRENTO SUD

- A22 in direzione SUD: traffico intenso con CODE A TRATTI tra SAN MICHELE e AFFI

- SS12 direzione Verona: RALLENTAMENTI per traffico intenso tra BESENELLO e ROVERETO

- SP90 destra Adige direzione SUD: rallentamenti in prossimità dei centri abitati tra Pomarolo e Mori

- SP90 destra Adige direzione NORD: rallentamenti con code tra Avio e il casello autostradale di ALA-AVIO

Consigli per gli automobilisti

1) chi deve dirigersi verso VICENZA - PADOVA - BELLUNO e genericamente verso il NORD-EST e parte dalla valli dell'Avisio (Val di Fassa, Val di Fiemme e Val di Cembra) può percorrere (in alternativa alla viabilità del fondovalle dell'Adige: A22 e SS12) la SP71 di Cembra partendo da Molina di Fiemme e poi la SS47 della Valsugana da Civezzano.

Percorso consigliato:

SS612 MOLINA DI FIEMME - SP71 VALFLORIANA - SEGONZANO - LASES - SS47 VALSUGANA.



2) chi deve dirigersi verso la Lombardia e parte dalla zona di Campiglio, Val Rendena e Giudicarie può percorrere la SS239 di Campiglio e poi la SS237 del Caffaro con direzione BRESCIA.



3) chi deve dirigersi verso sud e si trova tra Trento e Rovereto può percorrere (in alternativa alla SS12 dell'Abetone e del Brennero) la SP90 dx Adige II tronco a partire dall'Uscita 1 o dall'Uscita 2 della tangenziale di Trento.



4) chi deve dirigersi verso NORD e si trova a Sud di Rovereto può percorrere la SS12 dell'Abetone e del Brennero (in alternativa alla SP90 destra Adige che in questo momento presenta traffico molto intenso).

