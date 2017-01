SAT, Alpini e Oratorio: torna a Povo la «Befana dal campanile»

02/01/2017

L’appuntamento è per il sei gennaio: dopo tombola, panettone, the o vin brulé degli Alpini, alle diciotto precise la Befana scenderà, volando, dal campanile

Ritorna, con alcune novità, la «Befana sotto l’albero» organizzata dalla Sezione SAT e dal Gruppo Alpini del sobborgo.

Un appuntamento atteso e occasione per chiudere assieme il periodo Natalizio.

Ecco la prima novità. Dopo due anni la Befana «volerà» ancora, con una lunga discesa dal campanile della chiesa parrocchiale (grazie a don Corrado!) dopo le ultime calate verticali.

Questo grazie alle nuove attrezzature, testate e garantite, realizzate attraverso il generoso contributo della nostra “rivista” TuttaPovo.



La seconda novità riguarda la destinazione delle offerte. In cambio del dono portato dalla Befana, chiediamo a piccoli e adulti un contributo in soldini sonanti per un’iniziativa di solidarietà genuinamente alpinistica.

Sono stati sentiti gli amici della sezione CAI di Amatrice chiedendo quali fossero le loro priorità.

La risposta, accompagnata da un grande grazie, è stata quella di un aiuto per riacquistare materiale (corde, chiodi, moschettoni) necessario per rinnovare le attrezzature della loro Stazione del Soccorso Alpino, andato perso o rovinato definitivamente durante le operazioni d’intervento compiute durante il sisma.



Il progetto s’inserisce nelle iniziative di tutta la SAT del Trentino, fortemente impegnata nel sostenere le popolazioni colpite dal terremoto così come fatto in occasione del terremoto dell’Aquila dove, assieme agli Alpini e alla Protezione civile della PAT, grazie ai contributi raccolti nel Trentino, è stato possibile costruire, in tempo record, un asilo infantile.

Il sei gennaio dunque, troveremo una cassettina «per Amatrice» dove potrete fare un’offerta che potrà servire a salvare qualche vita.

Appuntamento allora venerdì sei gennaio, dopo la Tombola dell’Oratorio, dalle 17.15 per stare assieme con una fetta di panettone, un bicchiere di the o vin brulé, preparato dagli Alpini, partecipando alla lotteria e aspettando la Befana che, alle diciotto precise scenderà, proprio volando, dal campanile.

